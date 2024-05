VanMoof fait officiellement son retour en France : l’un de ses vélos électriques est de nouveau disponible

Dans un mail reçu par la rédaction, VanMoof nous indique rendre le S5 de nouveau disponible en France. Son vélo électrique coûte la somme de 3298 euros, avec de multiples ajustements.

Ce n’était qu’une question de temps avant que VanMoof ne rende de nouveau disponible ses vélos électriques en France. Ces derniers temps, la marque néerlandaise – rachetée en août 2023 par un spécialiste des trottinettes électriques haut de gamme nommé Lavoie – était très active, avec de nombreux signaux qui laissaient présager une remise en selle imminente.

Retour sur ses réseaux sociaux, lancement d’un nouveau réseau de réparation, relance des ventes en Allemagne : la machine était bel et bien en route. Et en ce jeudi 16 mai 2024, le constructeur de VAE franchit un autre cap : le VanMoof S5 est de nouveau mis en vente en France, a-t-on appris dans un mail envoyé à la rédaction.

Une version améliorée

Il s’agit ici d’une nouvelle version du vélo, améliorée par les équipes du repreneur. « En plus des améliorations mécaniques telles qu’un nouveau support pour le câble moteur et des leviers de frein renforcés, nous avons développé un nouveau firmware pour affiner l’expérience de conduite dans son ensemble », peut-on lire sur le site officiel.

Ce que l’on souhaite surtout, c’est que ce VanMoof S5 version n° 2 fasse preuve de fiabilité. C’est tout particulièrement ce qui était reproché aux anciens vélos électriques de la marque, qui se souciait bien plus d’en mettre plein les yeux aux investisseurs au travers de projets prometteurs, que de fabriquer des cycles fiables et fonctionnels. Les pépins techniques étaient multiples.

Pour rappel, le VanMoof S5 est adressé aux utilisateurs mesurant entre 165 et 210 cm. Il revendique une autonomie de 60 km avec le mode d’assistance le plus élevé, grâce à sa batterie de 487 Wh. Son temps de charge atteint tout de même les 6h30. Le moteur, lui, affiche un couple de 68 Nm.

Regagner la confiance

Du côté de la sécurité, cette monture profite de boulons antivol, d’une localisation GPS et Bluetooth, d’une reconnaissance de l’utilisateur et du fameux Kick Lock – qui sécurise le vélo d’un coup de pied, et immobilise la roue arrière.

Le VanMoof S5 est vendu au prix de 3298 euros, en un unique coloris Gris. Après tant de déboires et de galères, VanMoof revient officiellement sur le devant de la scène. Faut-il maintenant que la marque regagne la confiance des utilisateurs et du grand public.