Après 6 mois de black-out, l’assistance VanMoof revient sur les réseaux sociaux

En août 2023, VanMoof avait indiqué ne plus pouvoir apporter d’assistance via ses différents réseaux sociaux. Le compte VanMoofer News nous apprend désormais que la marque néerlandaise est de retour sur Messenger, mais aussi Instagram.

Depuis son rachat par Lavoie – spécialisée dans les trottinettes électriques haut de gamme -, la marque de vélos électriques VanMoof reprend doucement mais sûrement du service. Avec une feuille de route ambitieuse, les nouveaux propriétaires comptent repartir de l’avant, étape par étape. L’une d’entre elles consiste à faire son retour sur les réseaux sociaux.

La coupure virtuelle n’est plus

Ici, il s’agit plus précisément de l’assistance qu’apportait autrefois le groupe batave sur ses divers canaux. En août 2023, l’entreprise avait indiqué ne plus pouvoir aider ses clients via ses réseaux sociaux, créant un black-out total avec sa communauté. Bonne nouvelle : cette coupure virtuelle n’a désormais plus lieu d’être.

Comme l’indique le compte X (ex-Twitter) VanMoofer News, très au fait de toute l’actualité du fabricant, VanMoof fournit de nouveau une assistance… via Messenger. Sur la page FAQ du site officiel, une fenêtre « Messenger » permet de contacter VanMoof sur cette plateforme. Un onglet Instagram cohabite avec.

Le retour

Nous avons contacté VanMoof sur ces deux réseaux sociaux pour tenter, a minima, d’avoir une preuve d’activité. Après plus de 30 minutes d’attente, nous n’avons toujours pas reçu de réponse sur Messenger. A contrario d’Instagram, où une réponse a été formulée au bout de quelques minutes, en nous proposant de l’aide.

Difficile de savoir à quel point l’Assistance Messenger de VanMoof peut aider tous ses clients implantés partout en Europe. Le fait est que les signes de reprise se font de plus en plus nombreux : récemment, une mise à jour logicielle a été déployée sur les vélos électriques de la marque, qui sont toutefois encore sujets à de nombreux problèmes électroniques.