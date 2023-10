Le nouvel acquéreur des vélos électriques VanMoof donne enfin des nouvelles quant à une reprise des activités et du futur de la marque, mais avec encore des zones d’ombre.

La saga de l’été VanMoof a été pleine de rebondissements : de la fin de la vente des vélos électriques à la faillite, en passant les nombreuses rumeurs de repreneurs et du rachat final. Bref, ce fut animé. Le nouveau propriétaire McLaren Applied n’a toutefois pas été très bavard depuis, mais a enfin publié un (long) message pour partager sa vision.

Certains VanMoof relancés, de futurs modèles en développement

« Nous avons acquis VanMoof car nous croyons fermement aux produits ainsi qu’à la marque » a rappelé McLaren Applied. »Nous avons désormais démarré nos plans pour rendre VanMoof paré pour le futur. » Cela semble d’abord une étape financière et opérationnelle, car les pertes furent astronomiques en 2022, et le redressement sera long. « Nous avons rassemblé les équipes et contacté les actionnaires » confie McLaren Applied, « il y a beaucoup à faire en un temps limité, mais nous voulons le faire bien et non dans la précipitation. »

Pour les vélos en eux-mêmes, c’est encore le flou pour les modèles actuels, dont le duo fleuron Vanmoof S5 et A5 lancé en 2022, ainsi que les récents S4 et X4 commercialisés à peine deux mois. « La production et les ventes d’une sélection de modèles actuels VanMoof va redémarrer prochainement » précise la firme britannique, sans mentionner l’ex-futur speedbike Vanmoof V.

La marque semble néanmoins déjà partir sur une nouvelle génération. « Notre département R&D [basé à Amsterdam, Taïwan et Londres] va débuter son travail sur de nouveaux produits révolutionnaires », annonce-t-elle. Ces prochains vélos électriques auront « des synergies entre VanMoof, McLaren Applied et Lavoie ». Rappel, Lavoie est la filiale de trottinettes électriques haut de gamme de McLaren Applied. « Nous restons à la pointe de la conception, de l’ingénierie et de l’innovation », poursuit l’entreprise.

Des Vanmoof plus fiables et réparables partout

Plus concrètement, la marque VanMoof va devoir s’ouvrir et ne plus tout faire en interne. « Nous allons bâtir une plateforme pour produire des pièces disponibles partout et donner un accès élargi au savoir-faire technique » explique le constructeur. « Nous allons fabriquer des produits VanMoof fiables » promet McLaren Applied, « tout atelier de vélo dans le monde sera capable de prendre en charge votre VanMoof ».

La fiabilité était en effet le talon d’Achille du blason néerlandais, avec certains composants électroniques rendant l’âme après quelques mois, nécessitant des réparations lourdes voire un remplacement du vélo électrique. De nombreux clients nous ont confirmé avoir eu plusieurs vélos de remplacement en l’espace de 2 à 3 ans.

Et cela ne va pas concerner que les futurs vélos VanMoof. « Nous allons reconstruire la chaîne d’approvisionnement, remodeler et améliorer les pièces des modèles actuels, afin de les rendre plus robustes et faciles à réparer » rassure McLaren Applied.

Je suis client VanMoof, ou attends toujours mon vélo, que faire ?

Pour ceux qui désirent rapidement réparer leur vélo, VanMoof espère que cela soit possible « très bientôt », confirmant « être en discussions pour la relance de production de composants » avec ses sous-traitants asiatiques.

Toutefois, la garantie des vélos électriques semble disparaître, ce à quoi McLaren Applied répond par sa politique d’ouverture et de pièces plus fiables. Enfin, pour ceux qui ont commandé un VanMoof avant la faillite et n’ayant pas reçu leur vélo électrique, c’est encore le brouillard. « Malheureusement, les vélos non livrés sont du ressort de la précédente entreprise », raconte le nouvel acquéreur, « si vous avez payé par carte bancaire ou PayPal, vous devriez pouvoir être remboursé. »

Pour la France, VanMoof ne donne pas d’indication claire. Mais après quelques recherches, nous pouvons vous confirmer que la branche VanMoof France est en liquidation judiciaire depuis le 24 août 2023, et que le bail des locaux du 13e arrondissement de Paris est à céder, dont l’offre de reprise court jusqu’au 17 octobre 2023. Adieu l’écrin de VanMoof avec son bel atelier.

On apprend par ailleurs que la filiale a enregistré des pertes en 2022 – sans surprise -, contre un bénéfice de 90 000 euros en 2021. La raison de ces pertes semble être la fiabilité des vélos, VanMoof France ayant dépensé plusieurs centaines de milliers d’euros rien que pour les pièces de rechanges. Mais ce n’est rien au regard de la marque mère. On croise les doigts pour que tout revienne rapidement en ordre.