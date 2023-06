VanMoof : une nouvelle mauvaise nouvelle

Officialisés en mai 2023, les VanMoof S4 et X4 avaient fait leur petit effet grâce à un prix redevenu plus raisonnable : 2198 euros. Sauf que ce tarif n’avait pas vocation à rester tel quel, puisqu’il s’agissait d’un prix de lancement amené à augmenter en juin.

Dans une tourmente financière qui semble la menacer, l’entreprise VanMoof tente de se relancer et se restructurer. Pour ce faire, la marque néerlandaise spécialisée dans les vélos électriques connectés a récemment renouvelé son catalogue avec l’arrivée des VanMoof S4 et X4 en mai dernier.

150 euros en plus sur la note

Ce binôme visait à dessiner de nouveau une offre plus abordable, grâce à un prix d’appel de 2198 euros. Le tout en échange de quelques concessions, comme une capacité de batterie légèrement inférieure par rapport à ses prédécesseurs, les S3 et X3. Malheureusement, le plus gros défaut des VanMoof – la batterie inamovible – n’a toujours pas été corrigé.

Problème : ce tarif officiel n’était en fait pas le tarif définitif, mais un prix d’appel amené à augmenter, nous apprend CleanRider. Il suffit en effet de jeter un œil sur le site officiel de la société batave pour lire le message suivant : « Le prix de lancement prend fin bientôt. Commandez le VanMoof S4 & X4 au prix de lancement de 2198 € avant son expiration le 26 juin ».

Pas la première hausse de prix

Juste au-dessus de cette annonce, est indiqué : « Agissez vite pour économiser 150 € ». En clair, les VanMoof S4 et X4 vont augmenter de 150 euros à partir du 26 juin, pour ainsi grimper à 2348 euros. Cela reste certes en dessous du Cowboy 4 (2990 euros), mais cela constitue une augmentation non négligeable tout de même.

Surtout, cette hausse n’est pas sans rappeler le gros bond tarifaire des VanMoof S5 et A5, le 2 mai 2023. Ce binôme avait pris 500 euros sur la note finale, pour monter à 3498 euros au total. L’idée étant d’augmenter les revenus de la société, qui, pour rappel, aurait produit à perte sur l’année 2021.

