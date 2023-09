VanMoof : découvrez les coulisses de l’affaire avec ce rapport de faillite édifiant

Le rapport de faillite relatif à l’entreprise VanMoof a été publié. L’occasion de découvrir les montants que l’entreprise doit à ses créanciers, ainsi que d’autres éléments financiers et stratégiques jusque-là inconnus.

Mi-juillet, l’entité hollandaise de VanMoof a officiellement été déclarée en faillite. S’en sont suivis un feuilleton haletant et une course contre la montre dangereuse, durant laquelle VanMoof a failli trépasser. Des liquidations judiciaires ont notamment été actées au Royaume-Uni et à Taïwan.

Le 31 août, la saga se clôturait par le rachat de VanMoof par Lavoie, une entreprise spécialisée dans les trottinettes électriques et, accessoirement, filiale de McLaren Applied – qui n’appartient plus à McLaren Group depuis 2021. Désormais, les nouveaux propriétaires doivent se mettre au travail pour relancer la machine.

Une situation déjà très délicate début 2022

Entretemps, le rapport de faillite relatif à VanMoof a été publié. Ce document a été écrit par les administrateurs Jan Padberg et Robin de Wit, qui ont chapeauté le processus de faillite de VanMoof aux Pays-Bas. Durant l’été, Frandroid a pu échanger à plusieurs reprises avec Jan Padberg sur la situation de l’entreprise.

Que nous apprend ce rapport ? En premier lieu, que VanMoof était déjà dans une situation financière très compliqué début 2022. Et ce en raison de problèmes d’approvisionnement de pièces détachées, de retards et de nombreux problèmes techniques sur ses vélos électriques de l’époque.

Pour se sauver la mise, il lui a fallu lever des fonds : des créanciers ont alors investi la somme de 42,9 millions d’euros, pour ainsi soutenir l’entreprise, ses activités et son parc de VAE mis sur le marché – il est question de 180 000 modèles vendus.

Ce rapport donne également des précisions sur le nombre d’employés avant la mise en faillite : 696 personnes, dispatchées entre plusieurs filiales et autres entités étrangères. Il convient de rappeler qu’aujourd’hui, VanMoof ne compterait plus que 50 à 60 employés pour repartir sur des bases financières plus contenues.

Autre élément intéressant : VanMoof a tenté de vendre sa filiale américaine – active depuis 2015 – dans un processus de vente distinct. Mais rien n’a abouti.

Plus de 100 entreprises en discussion pour le rachat

Des chiffres édifiants mettent en exergue des sommes importantes que VanMoof est censé verser à ses créanciers : 20,7 millions d’euros auprès de 967 créanciers, mais aussi et surtout un montant de 80 millions d’euros prêté par son principal créancier. Selon le média Bright, il s’agirait du gestionnaire de fonds d’investissement TriplePoint.

On le sait, plusieurs acteurs ont été au cœur des négociations pour le rachat de VanMoof : outre Lavoie qui est depuis devenu le propriétaire, nous pouvons citer un consortium néerlandais dirigé par un ponte du vélo ou MicroMobility. Les noms de Trek et Giant ont aussi circulé.

En l’occurrence, 114 entités différentes auraient eu des discussions avec VanMoof pour tenter un rachat ! Problème : « Il était compliqué pour les acheteurs de déterminer l’investissement total nécessaire. Il était clair qu’il s’agissait d’un investissement important, ce qui a entraîné le retrait de nombreuses parties intéressées », peut-on lire.

