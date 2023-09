Vélo électrique : pourquoi VanMoof ne devrait pas reprendre de sitôt

Suite à son rachat par Lavoie, la marque de vélos électriques VanMoof aurait rompu avec ses fondateurs, et tourne actuellement avec moins de 10 % de ses salariés.

Depuis jeudi 31 août, on connaît le repreneur des célèbres vélos électriques connectés. Lavoie, filiale de McLaren Applied, a racheté le fabricant de vélos électriques VanMoof, avec encore beaucoup d’inconnues sur le montant et l’avenir du groupe.

Adieu aux fondateurs de VanMoof

Nous apprenons toutefois ce qui se passe à la tête de VanMoof. Les deux cofondateurs, les frères Taco et Ties Carlier aussi dirigeants depuis les débuts en 2009, auraient été évincés de leur propre bébé, mais garderaient toutefois un rôle consultatif. Lavoie et son PDG Eliott Wertheimer mènent donc la barque de la firme néerlandaise pour le moment. La présidente Gillian Tans, pourtant recrutée en mai 2022, avait déjà quitté le navire hollandais en mai dernier.

C’est peut-être une manière de tirer un trait sur le passé, et une stratégie qui a mené au gouffre. Voyant trop gros pour ses beaux vélos connectés, et surtout en misant sur une électronique spécifique, de plus non fiable, VanMoof a creusé ses pertes en raison d’un SAV lourd à gérer.

Le plein d’équipements et de légèreté

Quant aux employés, la fin semble aussi très sévère. Elle est autant volontaire qu’involontaire, puisque nombre d’entre eux ont fui l’entreprise parmi les quelques 700 qu’elle comptait avant la faillite. Aujourd’hui, VanMoof ne garderait que 50 à 60 employés actifs selon le média Bright.

On ignore cependant quand les activités reviendront à la normale, que ce soit la commercialisation de vélos électriques VanMoof S5 ou X4, la livraison des commandes non honorées, ou la réparation des engins dans les ateliers. En tous cas, le communiqué du rachat avait tenté de rassurer, avec un « engagement pour garder les cyclistes sur la route ». Mais le doute est pour le moment permis. Avec aussi peu de salariés, comment imaginer une reprise dynamique et rapide ?

De plus amples détails devraient être connus dans les heures et jours à venir.

