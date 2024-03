Faire réparer son vélo électrique VanMoof en France est de nouveau possible : voici la liste des ateliers

Les clients français de la marque VanMoof peuvent de nouveau faire réparer leur vélo électrique grâce à deux partenaires tricolores ayant rejoint le réseau d’entretien et de réparation du constructeur. L’un se situe à Paris, l’autre à Lyon.

La phase 1 du plan de relance de VanMoof est véritablement lancée. Déclarée en faillite à l’été 2023, la firme néerlandaise a été sauvée in extremis par un constructeur de trottinettes électriques haut de gamme nommé Lavoie – elle-même filiale de McLaren Applied. Depuis, l’heure est à la restructuration.

Il y a quelques mois, VanMoof dévoilait un plan d’attaque ambitieux articulé autour de trois axes de priorité : le déploiement de pièces de rechange et le lancement d’un nouveau réseau de détaillants ; la reprise des ventes de vélos électriques ; et le lancement d’une trottinette électrique. L’étape n° 1 est actuellement en cours.

Un atelier à Paris et Lyon

En janvier 2024, un tout nouveau service de réparation et d’entretien a été lancé par VanMoof en Europe. Problème : les clients français n’étaient pas encore concernés. C’est désormais chose faite, puisque le groupe batave a étendu son réseau au Royaume-Uni, à la France, au Danemark, à l’Irlande et à l’Autriche (en plus de l’Allemagne et des Pays-Bas).

Dans un communiqué de presse publié sur son site, VanMoof évoque un « nouveau réseau de réparation et d’entretien qui comprend déjà 50 sites répartis dans 7 pays ». La France est ainsi concernée avec pas moins de deux sites (voici le site web pour localiser les partenaires) :

Repair and Run : situé à Paris, au 1 rue de l’Arc de Triomphe (75 017) ;

Baroudeur Cycles : situé à Lyon, au 10 rue du Sergent Blandan (69 001).

« Tous les partenaires reçoivent une formation approfondie et disposent de la technologie et des pièces d’origine qui leur permettent de fournir aux vélos VanMoof le meilleur service possible », tient à rassurer la marque.

Ce nouveau processus constitue un important changement de paradigme pour VanMoof, lui qui a jusque-là toujours chapeauté les travaux d’entretien et de réparation. Cette méthode lui a malheureusement coûté beaucoup trop de temps et d’argent. Le rachat par Lavoie permet donc de faire table rase en repensant tout le fonctionnement de l’entreprise.

Un réseau amené à grandir

Comme beaucoup d’autres constructeurs, VanMoof s’appuie désormais sur des partenaires tiers pour sous-traiter l’entretien et la réparation en fournissant les pièces détachées nécessaires à son réseau. D’ailleurs, ce dernier devrait progressivement grossir au fil des prochains mois.

À noter que les vélos électriques VanMoof A5 et S5 seront bientôt de retour, avec des améliorations notables à la clé. Il sera notamment question d’une batterie personnalisée conçue avec un leader du secteur. Dans son communiqué, le groupe « espère pouvoir annoncer très prochainement le début des ventes de nouveaux vélos ». Une question de semaines, probablement.