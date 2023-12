La révolution VanMoof est là : voici l’ambitieux plan pour faire renaitre ses vélos électriques connectés

Dans un entretien fleuve accordé à The Verge, les nouveaux dirigeants de VanMoof ont déballé une ambitieuse feuille de route 2024. Nouveau réseau de détaillants, reprise des ventes et lancement d’une trottinette électrique : voici les trois principaux axes de leur cahier des charges.

Après une saga estivale d’un mois et demi où le sort de VanMoof n’a tenu qu’à un fil, l’entreprise néerlandaise a trouvé un accord avec un repreneur pour ainsi éviter la faillite définitive. Il s’agit de Lavoie, entreprise spécialisée dans les trottinettes électriques haut de gamme et filiale de McLaren Applied, elle-même rachetée par la société d’investissement Greybull Capital en 2021.

Trois axes principaux

Le média The Verge a pu s’entretenir avec Elliot Wertheimer, co-PDG de Lavoie, et Nick Fry président de McLaren Applied, dans le cadre d’une interview de deux heures où a été évoquée la feuille de route ambitieuse des nouveaux propriétaires. Au total, trois principaux chantiers ont été définis dans cet ordre de priorité :

Déploiement de pièces de rechange et lancement d’un nouveau réseau de détaillants ;

Reprise des ventes ;

Lancement d’une trottinette électrique.

Pour chaque projet, le binôme a apporté de nombreuses précisions temporelles, techniques et logistiques. En premier lieu, donc, Lavoie souhaite profondément venir au secours des quelque 200 000 clients VanMoof. Pour ce faire, il va progressivement déployer des pièces de rechange auprès de détaillants en possession d’un atelier de réparation.

Les VAE VanMoof avaient comme mauvaise réputation d’accumuler les pépins techniques. Le problème, c’est qu’un modèle était à 90 % composé de pièces conçues en interne, et non de pièces standardisées. Au moment de la faillite, toute la chaîne de production et de livraison s’est arrêtée, laissant la communauté VanMoof sur le bas-côté de la route.

Lavoie veut donc recréer ce premier lien entre les clients et les ateliers de réparation. Le groupe cherche même à aller plus loin en développant un tout nouveau réseau de magasins certifiés, tous capables de réparer un vélo VanMoof. Les trois pays prioritaires sont les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’échéance visée ? Le premier trimestre 2024.

Réduire le temps de réparation

Cette première et grosse étape est accompagnée d’un travail approfondi sur la qualité des composants. « Nous cherchons à améliorer certaines pièces et composants clés qui devaient être améliorés, non seulement du point de vue de la fiabilité, mais également du point de vue de la mécanique », explique Wertheimer.

Ici, Lavoie veut tout faire pour rendre l’entretien d’un vélo électrique VanMoof plus facile. À terme, elle espère considérablement réduire le temps de réparation à 20 minutes au total. Pour le moment, les batteries et les e-shifters sont les priorités.

La seconde étape du plan d’attaque consiste à reprendre les ventes de vélos électriques au premier semestre 2024. Les S3 et X3 passeront à la trappe, au profit des S5 et A5 que nous avions pu essayer. Ces modèles ne seront pas disponibles partout : uniquement au sein du réseau de détaillants susmentionné dans un premier temps.

Les ventes web pourraient reprendre, mais seulement dans les zones où un réseau d’ateliers certifiés existe. Encore une fois, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les seuls sur la liste, avant que d’autres pays ne les rejoignent. Le deuxième trimestre est la fenêtre de tir visée par Lavoie.

Une trottinette électrique à venir

Pour terminer, le nouveau propriétaire de VanMoof a pour ambition… de lancer une trottinette électrique VanMoof. Il s’agirait en fait de la Lavoie Serie 1 rebrandée pour l’occasion, et dont nous vous parlions déjà en décembre 2022. À l’époque, son ingénieux système de pliage breveté nous avait tapé dans l’œil.

En réalité, cette Serie 1 a accusé six mois de retard. Le groupe effectue quelques changements au niveau des matériaux, finitions et coloris. Ce qui est sûr, c’est que la trottinette intégrera l’écosystème de VanMoof au cœur de son écran. L’idée est probablement de lui donner une identité logicielle signée VanMoof.

Source : McLaren Applied Source : McLaren Applied Source : McLaren Applied

L’échange entre The Verge et les dirigeants a aussi été l’occasion d’aborder la stratégie financière du groupe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Elliot Wertheimer et Nick Fry ne se voilent absolument pas la face sur les difficultés qu’ils vont rencontrer. En clair : le seuil de rentabilité ne sera clairement pas atteint tout de suite.

« Nous ne nous précipitons pas »

« Il faudra au minimum trois ans avant de sortir la tête de l’eau », a indiqué Fry. « Nous ne nous précipitons pas. Nous allons y aller à un rythme raisonnable ». Selon lui, des dizaines de millions d’euros seront investis afin de dégager, in fine, des bénéfices.

Heureusement, à travers McLaren Applied et surtout Greybull Capital, Lavoie disposera d’investissements et de liquidités suffisantes pour tenter d’arriver à ses fins. On apprend enfin que les fondateurs de Vanmoof, les frères Ties et Taco Carlier, se sont éloignés de leur rôle consultatif initial pour se mettre toujours plus en retrait.