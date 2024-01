La réparation des vélos électriques VanMoof reprend enfin, mais il y a un mais

Pour la première fois depuis la faillite de VanMoof à l’été 2023, les propriétaires d’un de ses vélos électriques ont de nouveaux accès à des pièces de rechange et donc à un service de maintenance et de réparation. Pour le moment, seules quelques boutiques partenaires triées sur le volet peuvent assurer ce type de prestation.

À l’été 2023, la mise en faillite du groupe néerlandais VanMoof a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du vélo électrique. Cette entreprise historique a néanmoins été sauvée in extremis par la firme britannique Lavoie, spécialisée dans les trottinettes électriques haut de gamme et accessoirement filiale de McLaren Applied.

Depuis, les nouveaux dirigeants sont tournés vers l’avenir avec des ambitions fortes articulées autour de trois axes de développement : déployer un nouveau réseau de détaillants, reprendre les ventes et même lancer une trottinette électrique estampillée VanMoof. Bonne nouvelle : le premier volet de ce plan prend progressivement forme.

La France pas (encore) concernée

Dans un nouveau billet publié sur son site, VanMoof annonce en effet être en mesure d’effectuer certaines réparations. Un service que les clients de la marque n’avaient plus du tout accès depuis la faillite. Des nouvelles pièces de rechange sont ainsi disponibles dans certaines boutiques partenaires au nombre de huit pour le moment. Ce qui est peu, du moins pour le moment.

Malheureusement, aucune de ces boutiques ne se trouve en France. VanMoof se concentre – sans surprise et comme préalablement annoncé – sur l’Allemagne (Berlin, Munich, Düsseldorf et Dresde) et les Pays-Bas (Almere, Haarlem et Amsterdam), mais va étendre ce réseau à d’autres marchés dès février, est-il annoncé. On espère que la France sera concernée.

Rien de gratuit

Par ailleurs, les termes « certaines réparations » laissent entendre que tous les pépins techniques ne peuvent être pris en charge. Aussi, il serait question de capacité et de stocks limités. On imagine que tous les utilisateurs nécessiteux ne pourront être satisfaits. Pour en avoir le cœur net, il leur suffit de prendre un rendez-vous auprès d’un partenaire.

Malheureusement, tout ceci n’est pas gratuit pour les clients VanMoof. Les anciennes garanties ont en effet disparu depuis la faillite, et Lavoie n’a pas souhaité assumer financièrement la reprise desdites garanties. Toute personne souhaitant faire remplacer une ou plusieurs pièces de son VAE VanMoof doit donc mettre la main à la poche.