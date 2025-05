Les 3 meilleurs TV testés et recommandées par Frandroid ce mois-ci

Le marché des téléviseurs est au top actuellement avec d’excellences références testées par Frandroid. Voici notre top 3 de nos téléviseurs favoris ce mois-ci.

Après un début d’année plutôt tranquille dans le secteur des téléviseurs, les références commencent à arriver en magasin et à être testées. Évidemment, la rédaction de Frandroid a pu prendre en main des références haut de gamme dont certaines ont pu rejoindre notre guide d’achat des meilleurs TV disponibles. Au programme, deux modèles de chez LG et une référence 8K de chez Samsung. Voici notre top 3 des meilleurs TV du mois de mai.

Commençons d’emblée par celui que nous qualifions comme le meilleur téléviseur du marché. Chez LG, la gamme G est la version premium avec le meilleur des technologies. Le LG OLEDG5 que nous avons testé dans sa version 55 pouces est pétri de qualités. Une nouvelle dalle Evo Tandem et les nouvelles technologies intégrées permettent d’améliorer les performances. Celle-ci permet d’afficher une définition en Ultra HD 120 Hz avec de larges angles de vision. Nous avons ainsi relevé un pic de luminosité à 2412 cd/m², soit la plus haute pointe enregistrée sur Frandroid. La colorimétrie est aussi excellente avec un Delta E à 0,79. La mise à l’échelle est excellente, les images sont riches en détail. WebOS apporte aussi un large panel d’applications utiles pour votre consommation de divertissements. La série se décline de 48 à 97 pouces et est aussi l’un des meilleurs TV Oled.

LG OLED65C5 Le bon investissement

Toujours au sein du catalogue de téléviseurs LG, la série C se place dans un bon rapport qualité/prix, avec à la clé de belles performances. En l’occurrence, le LG OLEDC5 dans sa version 65 pouces est celui que nous avons testé. Le téléviseur reprend la dalle White OLED Evo du modèle précédent avec une définition Ultra HD et une fréquence 120 Hz. La mise à l’échelle des images est excellente avec un haut niveau de détail proposé. Au rayon des mesures, un pic de 1200 cd/m² dans la stabilité par rapport à l’an dernier. Au niveau de la colorimétrie, le Delta E moyen est à 0,93 ce qui implique une bonne justesse. C’est aussi un excellent TV pour le jeu vidéo avec notamment un bel input lag à 9,2 ms. Là encore, webOS propose de belles applications pour votre usage au quotidien. La série se décline en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

Samsung 65QN990F Une expérience Ultra HD en 8K

Samsung est l’un des rares constructeurs qui propose encore des TV 8K sur le marché. C’est le cas du Samsung 65QN990F avec à la clé un superbe design et surtout l’intégration du boîtier One Connect dans sa version sans fil. Celui-ci offre une connexion ultra-complète et un usage intuitif. Il se dote d’une dalle LCD de 10 bits avec rétroéclairage Mini-LED et une définition Ultra HD 8K. Le processus de traitement d’image use de l’IA pour la gestion des contenus sportifs notamment. Au niveau des mesures que nous avons réalisées, le Delta E moyen est à 2,3 et la température des couleurs à 6104 K. Cette belle gestion des couleurs en fait un excellent TV pour regarder le sport. Le pic de luminosité est à 1518 cd/m². TizenOS à l’animation permet de bénéficier de plusieurs types de contenus intéressants pour vos usages. La série est déclinée en 65, 75, 85 et 98 pouces.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

