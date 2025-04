Pourquoi le LG OLEDG5 est le meilleur téléviseur du moment selon Frandroid ?

Si le marché des téléviseurs est très concurrentiel, certains modèles parviennent à se distinguer. Le LG OLED G5, testé par la rédaction de Frandroid est, selon nos mesures, le meilleur téléviseur de 2025… voici pourquoi.

LG OLED65G5 Le meilleur TV de 2025

Chaque année, les marques de TV renouvellent leurs gammes et chaque année, Frandroid teste celles-ci. Le but ? Vous recommander ou non les différents modèles. Au sein du catalogue de LG, les modèles « G » incarnent le segment premium, avec le meilleur des technologies de la marque. Le LG OLEDG5 ne fait pas exception en la matière, puisqu’il a reçu la note de 9/10 lors de son test. C’est pourquoi il est placé en recommandation principale de notre guide d’achat des meilleurs TV de l’année. Il figure aussi en bonne place dans les sélections suivantes :

Pourquoi nous avons choisi le LG OLEDG5 comme le meilleur TV de 2025 ?

Vous pouvez vous en douter, la force principale du modèle se situe dans sa très belle dalle Oled. Il s’agit d’une OLED Evo capable d’afficher une image en Ultra HD. Elle est accompagnée par un processeur Alpha 11 AI 4K Gen2 qui optimise la qualité d’image, en s’appuyant sur l’IA, notamment pour adapter la luminosité. On relève un bon filtre antireflet pour protéger des sources extérieures. Évidemment, vous avez droit à des angles de vision larges grâce à la technologie Oled. En résumé, le téléviseur est très complet sur sa fiche technique.

Pour sa qualité d’image

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme pour chacun de nos tests, nous avons réalisé une série de mesures dans le mode Filmmaker. En ce qui concerne la colorimétrie, nous avons relevé un Delta moyen de 0,79, ce qui est bien inférieur au seuil de 3. La température des couleurs est relevée à 6493 K, là encore très proche de la valeur cible. Vous l’aurez compris, les couleurs sont excellentes sur ce téléviseur.

Le pic de luminosité est aussi un point décisif pour la technologie Oled. En l’occurrence, grâce à la technologie Brightness Booster Ultimate avec l’apport du processeur, l’appareil offre un immense pic de luminosité. Sur le mode HDR et une mire de 10 %, nous avons relevé un pic à 2412 cd/m². C’est tout simplement la plus haute pointe relevée sur un téléviseur Oled testé par Frandroid.

Pour sa polyvalence

Sur des téléviseurs premium de telle qualité, les usages mis en avant sont multiples. La LG OLEDG5 possède plusieurs modes d’images : Image personnalisée, Vif, Standard, Accueil Cinéma, Cinéma, Filmmaker, Optimiseur de jeu. À vous de gérer selon votre consommation. La mise à l’échelle des images est excellente avec une belle compensation des mouvements.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Au sein de la partie gaming, comptez d’abord sur 4 ports HDMI 2.1. Pour ce qui est de l’usage, le téléviseur est compatible aux technologies d’optimisation AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync et le VRR. La norme ALLM est aussi supportée. Il dispose d’un rafraîchissement maximal de 165 Hz. Avec l’Optimiseur de Jeu et la fonction Renforçateur, il est possible d’avoir un input lag de 9,2 ms.

Vous l’aurez compris, le LG OLEDG5 est un excellent téléviseur aussi bien pour le jeu vidéo, que le cinéma ou encore le sport.

Pour son écosystème

Comme pour la plupart de la gamme de TV LG, le G5 est animé par webOS. Celui-ci dispose de nombreuses applications pré-installées pour correspondre à vos besoins. Vous avez droit à des logiciels de SVoD, tout comme des applications de cloud gaming. Des menus personnalisables, clairs et intuitifs sont mis en place.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Au sein de l’usage, la partie audio du téléviseur est de bonne facture. Toutefois, si vous pouvez ajouter une barre de son LG compatible, il est possible de profiter de la technologie AI Sound Pro.

Quels sont les points faibles de la LG OLEDG5 ?

La série LG G5 est disponible et déclinée en 48, 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Les prix respectifs et conseillés sont de 1799 euros, 2299 euros, 3499 euros, 4499 euros, 6499 euros et 24 999 euros. Comme vous pouvez le constater, ce sont des tranches de prix plutôt élevées, qui ne sont pas accessibles à toutes les bourses.

Le LG OLEDG5 face à la concurrence

Dans son positionnement tarifaire, la LG OLEDG5 fait face à deux modèles concurrents. D’un côté, le Samsung 65S95F et de l’autre le Panasonic TV-65Z95AEG. Le téléviseur LG se positionne comme plus performant avec un plus haut pic de luminosité et une belle qualité d’image.

Les points à retenir du LG OLEDG5

Le plus haut pic de luminosité enregistré

Dalle 165 Hz et technologies « gaming »

Plus grande couverture des espaces colorimétriques

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.