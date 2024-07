VanMoof offre une grosse réduction pour les anciens clients de vélos électriques non livrés

Sans pouvoir rembourser totalement les clients non livrés avant la faillite, VanMoof fait un geste pour l’achat d’un nouveau vélo électrique, sous conditions.

Après des retards de plusieurs mois, les derniers clients des vélos électriques VanMoof ont appris la mauvaise nouvelle que personne ne voulait entendre à l’époque : la faillite de l’entreprise le 17 juillet 2023. Résultat : l’argent était totalement bloqué et les VAE n’ont pas été livrés.

Rachetée par McLaren Applied, la firme a depuis fait du chemin. Et en ce lundi 15 juillet, elle publie un communiqué de presse pour apporter de nouvelles précisions. VanMoof écrit : « Le nouveau VanMoof n’a pas accès à l’argent que les riders ont payé pour ces vélos et n’est pas juridiquement tenu de résoudre ce problème ».

Enfin un geste !

Offrant plus de transparence sur l’avancement de sa restructuration ainsi que la relance de son vélo électrique S5, fiabilisé au passage, VanMoof n’avait jusque-là pas considéré les acheteurs floués. Lors de notre interview et une question à ce sujet, le co-PDG Eliott Wertheimer n’avait pas non plus évoqué la moindre résolution du problème.

Cependant, le groupe fait désormais un geste. « Depuis le premier jour, nous nous sommes donné pour mission de remettre les riders en selle. Alors que nous sommes en train d’achever ce travail, nous voulons aussi aider les riders qui ont été grandement déçus par l’ancienne société et qui n’ont jamais reçu les vélos qu’ils avaient achetés », annonce-t-il dans le communiqué de la marque.

La marque annonce ainsi officiellement : « L’entreprise offre un code de réduction de 1000 euros sur un VanMoof S5, A5 ou un futur produit aux riders concernés par ce problème ». Cela concerne donc autant les VAE actuels de la gamme, que les les « futurs produits » comme la prochaine trottinette électrique VanMoof (ex-Lavoie) ou le speedbike VanMoof V. « Bien que nous sachions que ce geste ne constitue pas une résolution totale en soi, nous espérons qu’elle fasse une différence », estime VanMoof.

En effet, un client a pu à l’époque dépenser 3 498 euros et devra payer de nouveau 2 298 euros (réduction de 1000 euros inclus) pour un nouveau VanMoof S5, soit un total de 5 796 euros… Au moins, celui-ci est plus fiable et optimisé.

Comment obtenir une réduction sur un vélo électrique VanMoof ?

La demande est disponible en ligne à cette adresse et doit être remplie « avant la fin du mois d’octobre 2024 ». Elle est ouverte seulement aux anciens clients non livrés. Les codes de réduction seront transmis « d’ici la fin d’année », et seront valables jusqu’au 31 décembre 2027.

« Le geste de VanMoof ne remplace pas le processus de réclamation existant », précise le communiqué. « Les clients concernés peuvent toujours recevoir un dédommagement dans le cadre de leur processus de réclamation auprès des syndics de faillite, et ils sont encouragés à le faire ».

Toutefois, les anciens clients doivent remplir des conditions d’éligibilité, et pourront recevoir la remise « s’ils n’ont pas pu récupérer leur argent auprès de leur banque ou de leur prestataire de paiement et si le dommage ou la perte est égale ou supérieure à 1 000 euros. » Plus de précisions sont disponibles dans la FAQ spécifique sur ce lien.