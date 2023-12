Vélos électriques VanMoof : très mauvaise nouvelle pour les clients qui attendaient un remboursement

Malheureusement, les clients VanMoof qui ont déboursé un acompte ou un paiement complet d’un vélo électrique - mais qui attendaient encore leur livraison - ne recevront jamais de remboursement.

Le couperet est tombé. Au moment où VanMoof a officiellement été déclaré en faillite cet été, plusieurs milliers de clients se sont retrouvés dans le flou complet au sujet de leur argent investi. En effet, certains d’entre eux avaient à l’époque déboursé un acompte. Pire, d’autres ont même investi plusieurs milliers d’euros dans l’achat pur et dur d’un vélo électrique VanMoof.

Après une saga estivale d’un mois et demi, la firme néerlandaise a été rachetée par McLaren Applied, via sa filiale Lavoie. Problème : le sort des clients est alors resté en suspens plusieurs mois durant. Ce n’est désormais plus le cas, puisque le second rapport relatif à la faillite de VanMoof a été rédigé et publié par les administrateurs Padberg et De Wit, nous apprend le média Parool.

De nombreux clients lésés

Le message est clair : le nouveau propriétaire du groupe n’est pas responsable des dettes, qui resteront donc impayées. En d’autres termes, ni les clients en attente de leur vélo électrique, ni certains investisseurs et ni les fournisseurs ne reverront la couleur de leur argent un jour.

Les administrateurs de VanMoof « considèrent qu’il est impossible qu’une distribution puisse être effectuée à l’avenir », peut-on lire. Au total, plus de 43 millions d’euros de réclamations ont été faits par les diverses parties concernées, dont 12,6 millions par le fisc néerlandais. La note pourrait encore grimper en identifiant les montants réclamés par d’autres investisseurs, ainsi que l’UWV.

Pas assez de liquidités

Pour rappel, l’UWV est l’organisme néerlandais en charge de l’exécution des régimes d’assurance couvrant les employés (chômage, maladie, incapacité de travail). C’est lui qui a assuré les salaires des employés durant six semaines, alors que VanMoof cherchait à l’époque une solution pour se dépatouiller de son inquiétante situation.

Dans tous les cas, ces dizaines de millions d’euros ne risquent jamais d’être remboursées compte tenu des liquidités disponibles de VanMoof. Il est question d’1,8 million d’euros issus de la vente du constructeur et de mises en enchères des stocks et autres mobiliers de l’entreprise. Bref, un montant bien trop faible pour assumer le total remboursement de ses dettes.