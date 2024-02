Dans un e-mail reçu par le média néerlandais Bright, le nouveau propriétaire de VanMoof annonce une bonne nouvelle : les vélos électriques A5 et S5 seront bientôt de retour, avec des améliorations notables au menu. Il sera notamment question d’une batterie personnalisée et conçue avec un leader du secteur.

Six mois après le rachat de VanMoof par Lavoie – une entreprise britannique spécialisée dans les trottinettes électriques haut de gamme -, les choses commencent à bouger pour celui qui était considéré comme un constructeur emblématique dans l’univers du vélo électrique. L’été dernier, sa mise en faillite a fait l’effet d’une petite bombe.

Depuis, son nouveau propriétaire s’est retroussé les manches pour remettre en selle sa filiale. Outre la feuille de route ambitieuse présentée en octobre 2023, de nombreux signaux montrent que la machine se remet progressivement en route : par exemple, le service client est de nouveau disponible sur Messenger et Instagram, tandis qu’une récente mise à jour a été déployée sur le parc actuel. En clair : ça bouge.

Une batterie conçue avec un leader du secteur

Cette fois-ci, la firme batave va plus loin. Par l’intermédiaire d’un mail écrit par son nouveau propriétaire, on apprend – via Bright.nl – que les vélos électriques VanMoof S5 et A5 seront bientôt de retour. Ce sont les tout derniers montrés à la presse, mais qui n’avaient pas eu beaucoup de temps pour véritablement exister sur le marché – nous les avions d’ailleurs pris en main.

« Très bientôt, nous ramènerons les VanMoof S5 et A5 dans la rue. Et ils seront plus que jamais meilleurs : des composants améliorés, notamment une batterie personnalisée d’un leader du secteur, des logiciels améliorés et des délais de livraison plus courts », est-il écrit dans le mail.

Dans ce message, l’annonce d’une batterie conçue avec un leader du secteur est de bon augure. Surtout lorsque l’on sait à quel point les accumulateurs de ses vélos rencontrent des problèmes. Les VAE du groupe doivent absolument gagner en stabilité électronique et mécanique pour redorer leur image et répondre aux attentes des clients.

Une évolution tarifaire à venir ?

À l’heure actuelle, il est impossible d’acquérir un VanMoof S5 ou A5 sur le site français du fabricant. Est-il simplement possible d’être alerté lorsqu’ils seront disponibles. Le bouton « Réserver un essai » est par ailleurs biaisé : seuls deux magasins français le permettraient… mais cela concerne les VanMoof S3 et X3.

On peut aussi se demander à quel point les prix évolueront. Pour le moment, les VanMoof S5 et A5 sont tous les deux vendus 3498 euros, ce qui en fait des VAE onéreux, et sur lesquels il serait difficile de jeter son dévolu eu égard à toutes les anomalies rencontrées sur les VanMoof. Quitte à se répéter : la réputation du groupe a pris un coup, l’heure est à la reconquête.

Dernier point : Lavoie ne donne aucune nouvelle des VanMoof S4 et X4 révélés en mai 2023. Comme si ce duo avait depuis été laissé à l’abandon.