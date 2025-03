Charmante par son design, ses performances et sa conduite très agréable, la Bo M peine néanmoins à justifier son prix face à quelques oublis et une connectivité limitée. Nous l’avons testé, voici notre verdict.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Dans l’univers des trottinettes électriques, certains penseront que les modèles se suivent et se ressemblent. Cela commence à bouger un peu chez Segway-Ninebot avec ses G3 ou F3. Mais il y a encore plus radical, comme nous l’avons vu avec la Niu KQi Air en carbone, et surtout l’Urban Native T9 en titane. Et puis il y a la Bo M, que nous avions croisée lors de l’Eurobike 2024.

Cette création britannique vise le haut de gamme, une expérience de conduite sûre, ainsi qu’une fabrication plus robuste et durable. Elle arbore un design minimaliste au possible, tout en lui conférant une grosse batterie et un moteur puissant. Mais si les ingénieurs de la marque tablent sur la qualité, est-ce suffisant pour faire fi des quelques oublis comme une suspension ou un écran ? Et cela justifie-t-il le prix astronomique de 3 000 euros ?

Nous avons testé la curieuse et luxueuse Bo M sur des dizaines de kilomètres en région parisienne, voici notre bilan !

Fiche technique

Modèle Bo M Autonomie annoncée 50 km Temps de recharge annoncé 270 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 400 watts Poids maximal supporté 120 kg Fiche produit

Dans Bo M, il y a beau

C’est indéniable, jamais une trottinette électrique n’avait fait autant tourner les têtes dans les rues de la capitale. L’effet « wow » était bien là, face à cette pièce d’aluminium brossée posée sur les deux roues, seulement rompue par le bandeau lumineux.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La trottinette s’habille d’une structure monocoque. Vous l’aurez compris : il n’y a donc ici aucun système de pliage. Pour la stocker, il faudra faire avec ses 121 cm de long, sa hauteur de 113 cm et son guidon de 59 cm de large. N’essayez pas non plus de le tourner pour gagner quelques centimètres, le guidon reste droit en permanence (on vous explique tout ça plus bas).

Le reste des éléments arbore du noir, comme la potence en plastique rigide, liant le guidon aux poignées moussées et au toucher sympathique. On s’interroge toutefois sur la durabilité et l’adhérence sous la pluie. Le cockpit est donc sobre, mais laisse un petit goût amer, moins flatteur que le châssis. De plus, si le guidon est très large, il aurait pu contenir des clignotants. En 2025, c’est un oubli peu pardonnable tant c’est désormais démocratisé.

Un guidon minimaliste. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Néanmoins, le guidon intrègre un véritable éclairage, très puissant avec ses 800 lumens. Le faisceau est très large, mesuré à 165 cm pour une distance de 3 mètres. Par contre, petite erreur que l’on espère voir être corrigée rapidement : le faisceau éclaire jusqu’à 2m de hauteur. C’est trop, car il éblouit les autres usagers, et l’éclairage est non réglable. Il est impossible non plus de le désactiver sans perdre le joli bandeau lumineux inférieur et le feu arrière.

Mais à faisceau trop haut, pouvant éblouir certains. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’éclairage est puissant… // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un feu joliment intégré. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Des petits détails sympas

Le feu arrière, de type bandeau, est joliment intégré dans le garde-boues en métal (comme à l’avant), est suffisamment lumineux (200 lumens comme à l’avant) et ajoute une fonction stop.

La Bo M a aussi un petit truc en plus : une paire de crochets pour porter son sac, servant aussi à attacher son antivol. Il est un peu haut pour certains arceaux, mais il permet d’attacher sa trottinette électrique comme on le ferait avec un vélo électrique. La béquille à double-pieds aide aussi à immobiliser la Bo M droite, et de façon très stable, bien que la béquille rétracte au moindre petit mouvement. Vigilance, donc.

Et on peut même y acrocher un antivol ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid Ces crochets rétractables peuvent soutenir un sac. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le deck est relativement : 17,5 cm. Il est cependant très long avec 60 cm exploitables, dont 50 cm avec un revêtement moussé. Celui-ci est très facile à nettoyer, et ajoute un petit amortissement d’après la marque. Il peut également se décoller afin que vous puissiez accéder à la batterie.

Enfin, terminons par le poids, mesuré à 25,4 kg, loin des 23 kg officiels. Toutefois, elle n’est pas pliable donc pas vouée à de l’intermodal. En revanche, si vous souhaitez la porter dans une cage d’escaliers, bon courage.

Pas d’écran et une appli minimaliste

Pour un souci de durabilité et d’imperméabilité (la Bo M est certifiée IP66), la marque a fait un choix radical : ne mettre aucun écran. En lieu et place, se trouvent 5 voyants pour connaître le niveau de batterie. Ces voyants sont en revanche situés en contrebas du deck, et sont donc non consultables en pleine conduite.

Pour allumer la trottinette, changer de deux modes de conduite et activer l’éclairage, un bouton suffit. La trottinette électrique offre toutefois un support smartphone sur la potence. Ce dernier est de type Intralock, nécessitant une coque spécifique ou des adaptateurs pour sa proche coque (fournis).

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’application Bo est encore en gestation. Lors de notre essai, la “M” propose une interface très sobre, avec un pourcentage de batterie au centre, et un rappel des deux commandes (éclairage et modes). Il n’y a rien de plus : pas d’autres réglages, de compteur de vitesse ni de kilométrage, mais l’application va évoluer dans les prochains mois pour plus d’informations.

Une puissance confortable… en pic seulement

La connectivité minimaliste est un parti pris pour se concentrer sur la conduite. En effet, c’est sans doute le gros point fort de cette trottinette électrique. La direction possède un système de correction, pour une très bonne stabilité en ligne droite et une meilleure précision en virage. Déjà que la Bo M est basse (8,5 cm de garde au sol), elle livre presque un comportement dynamique malgré sa taille et son poids. Et l’on peut même lâcher une main sans risque de guidonner, de quoi compenser en partie l’absence de clignotants.

Le moteur pointe à 1 200 W, top pour les grosses pentes ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La trottinette offre des performances correctes. Là aussi, le choix est de proposer un moteur arrière d’une puissance continue modeste (400 W), suffisant pour atteindre 25 km/h en quelques secondes avec une courbe en J. Mais en pic, les 1 200 W permettent d’accélérer fortement, et surtout de conserver sa vitesse en montée raide. Ça, c’est en mode S qui délivre tout le potentiel. Le mode D bride la puissance (800 W) et donc les capacités sur les dénivelés, toujours limitée à 25 km/h.

Confort correct pour une rigide !

Côté confort, la Bo M est rigide, sans aucune suspension donc. Il ne faut compter que sur les roues 10 pouces et leurs pneus CST 2,5 pouces. Néanmoins, pour une trottinette électrique sans suspension, c’est très convenable. Alors oui, sur pavés et degros obstacles, il faut plier un peu les genoux pour encaisser les chocs, mais cela reste acceptable, et la mousse du deck absorbe – un peu – les vibrations.

Sur les pavés c’est stable mais pas très confortable. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le deck est long pour les grands pieds, manque toutefois un support arrière. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La couche moussée absorbe (un peu) les vibrations. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le plateau permet de poser ses pieds comme bon nous semble, sauf sur le garde-boue arrière malgré le fait qu’il soit très rigide. Notons que la hauteur du guidon (1,10 m) laisse peu de marge pour les grandes tailles. Avec notre 1m84, on s’est retrouvé les bras quasiment tendus.

Le frein tambour manque un peu de mordant, mais la Bo M ne bloque jamais la roue arrière. //Source : M. Lauraux pour Frandroid

N’oublions pas le freinage : tambour à l’avant et électronique à l’arrière. Il faut surtout compter sur le premier, guidé par le levier droit, l’autre étant très faible en comparaison. Néanmoins, l’action des deux permet de s’immobiliser en 4,30 m à 25 km/h, et un peu plus de 3 m à 20 km/h.

Entre 30 et 40 km d’autonomie par charge

Expliquant en partie le poids important et les 9 cm d’épaisseur du deck, la batterie est très généreuse. La Bo M inclut une capacité de 672 Wh, bien supérieure au marché. Mais cela donne quoi avec un moteur cherchant le compromis ? En théorie, Bo indique 50 km d’autonomie. En réalité, notre essai a donné, comme pour toutes les autres trottinettes, une valeur inférieure.

Nous avons mesuré 33 km cet hiver, mais 40 km sont envisageables l’été. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Par environ 10°C et sur terrain plutôt humide et venteux, nous avons enregistré 33 km de moyenne par charge. Votre testeur et ses équipements comptent pour 80 kg, tandis que le terrain parisien oblige de nombreux arrêts et accélérations. L’autonomie variera donc autour de 30 km au pire en hiver par 0°C et devrait dépasser les 40 km par temps idéal.

Recharge : peut mieux faire

En revanche, petite déception concernant la recharge. Si le câble est long (3 m), le boîtier est imposant pour finalement peu de courant envoyé dans la batterie. Car sur le papier, il pointe à 144 W (ou 3 A). Il faut un peu plus de 2h pour reprendre la moitié de la capacité, et plus de 6 heures pour un plein d’énergie. Au prix de la Bo M, on aurait aimé un peu mieux.

La prise est en hauteur, loin des éclaboussures. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Comptez 6 heures pour le plein de batterie. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le câble est long mais le chargeur imposant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Une trottinette électrique élitiste, mais qui devrait durer dans le temps

Présentée progressivement en 2024 sur divers évènements, la Bo M arrive officiellement en France en mars 2025. Le prix initial de 2 399 euros un temps annoncé est finalement revu à 2 999 euros, la positionnant bien au-delà des modèles testés sur Frandroid.

Au moins, la marque anglaise soigne le SAV, avec un site officiel proposant toutes les pièces détachées, de la batterie à la poignée en passant par l’éclairage ou le moteur. De quoi rendre l’objet réparable à la manière de Plume.

La prise en charge est également prévue avec un partenaire en cas de pépins, tandis que la garantie de 2 ans est classique, au minimum légal (sauf pneus, poignées, peinture et airdeck), mais le châssis est garanti 7 ans.