On a roulé avec cette trottinette électrique ultra futuriste et ultra stylée : une vraie claque

À l’Eurobike 2024, à Francfort, Frandroid a roulé avec la Bo M, une nouvelle trottinette électrique design dont les premières belles impressions confirment son statut haut de gamme. Voici notre prise en main.

Parmi les centaines de stands et tentes dédiés au vélo électrique – et mécanique – de l’Eurobike 2024, certains hébergeaient d’autres types de véhicules. Finalement, c’est tout le monde de la micromobilité qui se donnait rendez-vous à Francfort (Allemagne), dont Bo, un nouvel acteur de la trottinette électrique que l’on évoquait déjà en 2022.

Cette startup britannique est le fruit d’un travail de plusieurs ingénieurs ayant travaillé dans l’automobile (Jaguar-Land Rover, Williams), et souhaitant développer un modèle haut de gamme. La Bo M est donc née non seulement pour offrir une belle expérience de conduite, mais aussi un design à part.

Un superbe objet de design et de praticité

On peut le dire : quelle claque ! La trottinette électrique est formée d’une pièce d’aluminium brossé, avec une colonne de direction massive dans la continuité du deck. C’est un pari osé pour offrir robustesse et durabilité, sans aucun système de pliage.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Même sous la pluie, la conduite est sûre pour profiter de la forte puissance du moteur. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce n’est pas seulement un délire de designer, puisque la colonne héberge un système de direction breveté « Safesteer », ainsi que deux crochets rétractables très utiles pour y faire pendre son sac. La béquille, très facile à déployer et à replier, permet également d’immobiliser la Bo M parfaitement, idéale pour la stocker dans tout type d’espace.

L’éclairage (puissant) de 800 lumens est superbement intégré au guidon, tout comme la bande inférieure diurne ainsi que le feu dans le garde-boue arrière (200 lumens + fonction stop). On regrette peut-être l’absence de clignotants, alors que le deck est peu large, mais très long pour les grands pieds.

Moteur doux au lancement, mais enivrant ensuite

Ce plateau offre une bonne adhérence, ce que nous avons pu expérimenter sous une belle averse. Nous avons donc pris en main la Bo M sur la piste extérieure de l’Eurobike, qui nous a rassurés sous la pluie. Bien que les roues soient d’un diamètre classique (10 pouces) et de largeur moyenne (2,5 pouces), la tenue de route était très bonne avec ses pneus CST.

Mais le véritable point fort de la trottinette électrique est sa direction : elle offre des prises de virages en toute sérénité, et éviter le guidonnage pour améliorer la stabilité en toutes occasions.

Même sous la pluie, la conduite est sûre pour profiter de la forte puissance du moteur. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Peu de largeur mais de la longueur pour les pieds. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Deux leviers de freins, pas d’écran, mais une superbe stabilité. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ces sensations haut de gamme vont de concert avec la puissance de la Bo M. Assez sage après le lancement au pied à 5 km/h, la trottinette électrique (400 W en nominale) se métamorphose à l’accélération en pointant à 1 200 W. Malheureusement, nous n’avons pu prendre de gros dénivelés au guidon, mais le PDG et cofondateur Oscar Morgan nous a assuré qu’elle passait les pentes parisiennes là où les autres trépassent, même avec un grand gaillard. On espère confirmer cela bientôt.

Une énorme batterie… mais pas d’écran ?

Cette sacrée puissance combinée à 38 Nm génère un petit bruit présent au moment d’accélérer, mais pas de quoi perturber le voisinage non plus. Autre point, le modèle de test pouvait atteindre 35 km/h : on vous rassure, la version française sera bridée à 25 km/h. Deux modes existent, celui avec la puissance maximale, l’autre, Eco pour rouler plus sobrement et étendre l’autonomie.

Avec 672 Wh de capacité énergétique, la Bo M procure 50 km par charge selon la marque, qu’elle recharge en seulement 4h30. Le freinage régénératif – avec le levier gauche – peut redonner quelques pourcents supplémentaires, mais sert davantage pour freiner tout en douceur. Il est par ailleurs épaulé par le frein mécanique par tambour, activé depuis le levier droit.

Aucun écran n’existe pour suivre son autonomie. C’est un peu déroutant, puisqu’il faut consulter la petite jauge… à l’arrière de la colonne au niveau des tibias. Pour visionner quelques infos de conduite, l’application est obligatoire, mais l’entreprise a pensé à ajouter un support smartphone sur la potence.

La Bo M au prix de bourgeoise

En ce qui concerne le confort, le terrain plutôt lisse du salon Eurobike n’était pas le plus propice pour donner un avis. À noter l’absence de toute suspension. Un essai en bonne et due forme sera nécessaire pour juger pleinement cette Bo M, qui arrivera très prochainement en France.

Pour le moment lancée au Royaume-Uni, cette trottinette coûte la bagatelle de 1 995 livres soit environ 2 350 euros. C’est objectivement très cher – certes moins qu’une Urban Native T9 en titane – mais c’est le tarif d’un objet véritablement haut de gamme en ressenti et prestations, et produit en Europe.