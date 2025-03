Ce feu vélo Decathlon lancé à tout petit prix intègre une fonction de sécurité très utile en ville

De nuit ou lorsque la luminosité ambiante est faible, les éclairages vélo avant et arrière sont d’une importance capitale pour voir et être vu. Pour s’équiper, Decathlon propose évidemment une panoplie d’accessoires pour tous les budgets. L’une de ses dernières nouveautés en date se nomme RL930.

La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas . Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR , son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

La particularité de ce feu vélo arrière ? L’intégration d’un capteur de décélération, qui intensifie l’éclairage lorsque l’utilisateur freine – ce qui entraîne logiquement une décélération. C’est un bon moyen de prévenir les usagers situés derrière vous qu’une action de freinage a été entreprise. Cela leur permet de mieux anticiper leur freinage en environnement nocturne, où la perception des distances peut être altérée.

D’une puissance de 15 lumens, le Decathlon RL930 permet d’être vu jusqu’à 400 mètres, assure l’enseigne française. En mode fixe, son autonomie grimpe à 8h grâce à une batterie de 730 mAh, qui se recharge en 3h via une prise USB avec une garantie de 500 cycles avant que l’autonomie ne commence à se détériorer.

IPX4 pour résister aux projections d’eau et à des averses, le RL930 peut être positionné à la verticale ou à l’horizontale. En sus, les pièces de fixation du produit sont disponibles en SAV et en ventes complémentaires, indique Decathlon. À noter que ce feu arrière ne propose aucun mode clignotant, qui est tout bonnement interdit depuis fin 2024.

Garanti 2 ans et d’un poids de 115 grammes, le Decathlon RL930 est proposé à un tarif très avantageux de seulement 24,99 euros.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !