Le célèbre NordVPN casse son abonnement 2 ans à -70 % pour proposer du divertissement sans limite

NordVPN est sûrement le VPN le plus connu, car le plus souvent mis en avant, notamment chez les influenceurs. Il revient sur le devant de la scène avec une offre à -70 % sur son abonnement de deux ans.

NordVPN propose des nombreuses fonctionnalités pour renforcer la sécurité de vos données et si vous n’êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour demander le remboursement // Source : NordVPN

Un VPN comme NordVPN permet d’établir une connexion sécurisée entre l’appareil sur lequel il est installé et Internet. Il faut imaginer comme un tunnel opaque et sécurisé par lequel passe vos données et où tout observateur extérieur n’aurait aucun accès. C’est comme ça que fonctionne NordVPN, avec le choix du pays et du serveur où vous pouvez vous connecter, ce qui permet de contourner la censure de certains pays, où les limitations mises en place comme récemment en France. Cet outil, autant récréatif que sécuritaire, est actuellement disponible avec une réduction de 196,8 euros si vous optez pour l’abonnement de deux ans.

Les points forts de NordVPN

Il propose plus de 7 000 serveurs répartis dans 118 pays

L’utilisation très simple grâce à l’interface ergonomique

D’excellentes performances, notamment pour le streaming

En temps normal, un abonnement de 2 ans à NordVPN Basique coûterait 278,16 euros. Mais NordVPN est en promotion et vous pouvez souscrire cet abonnement pour 81,36 euros, ce qui revient à 3,39 euros/mois.

Un VPN pour être à l’autre bout du monde en un clic

La fonction première d’un VPN est la sécurité. En activant le NordVPN pendant que vous êtes sur Internet, vous érigez un bouclier numérique qui vous protège, vous et vos données. Même votre fournisseur d’accès Internet, votre FAI, n’a théoriquement pas accès à vos activités. Ce qui inclut les données échangées, mais aussi vos transactions, sécurisant ainsi le tout et empêchant d’éventuels pirates d’intercepter vos données.

Pour ça, il suffit de se connecter à l’un des serveurs disponibles. Vous pouvez laisser NordVPN choisir celui-ci automatiquement ou le faire vous-même. Il y a des serveurs spécifiquement dédiés au streaming, par exemple, au gaming ou au torrenting. Sinon, vous choisissez un pays en particulier pour vous y connecter, ce qui, en plus de vous protéger, vous permet d’accéder au contenu disponible uniquement dans celui-ci, ou de contourner la censure de votre pays.

NordVPN a fait de gros efforts sur l’ergonomie de son logiciel

Tout ça peut sembler compliqué, mais il n’en est rien. Et NordVPN a bien travaillé l’interface de son logiciel, aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette ou encore TV connecté, pour que tout soit compréhensible en un clin d’œil. Une fois votre compte créé et l’abonnement souscrit, l’utilisation et l’activation du VPN sont immédiates. En quelques clics, vous êtes protégés et avez accès à la quasi-totalité de l’Internet mondial.

Notez qu’avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu’à 10 appareils simultanément. Ce qui permet d’installer NordVPN sur tous vos appareils. L’abonnement Basique présenté ici propose l’accès au VPN et à la protection anti-menaces ainsi qu’à 1 Go de données eSIM gratuites. En soi, c’est suffisant, mais pour le prix, on aurait aimé avoir quelques fonctions avancées en plus.

