La première application de divertissement pour adultes arrive sur iPhone grâce à l’Europe

L’impossible devient possible sur iPhone. Alors qu’Apple a toujours banni les applications pour adultes de son écosystème, Hot Tub, un navigateur de contenu spécialisé, vient d’obtenir une validation technique pour être distribué via AltStore PAL en Europe.

Qu’est-ce qu’iOS a changé en un an. Il y a eu le premier app store tiers… et maintenant : Hot Tub, la première application de divertissement pour adultes validée pour iPhone en Europe.

Depuis sa création, l’App Store d’Apple maintient une politique stricte concernant les contenus pour adultes. Cette position était si fermement établie que Steve Jobs avait déclaré que les personnes cherchant ce type de contenus devraient « se tourner vers Android« .

Cependant, grâce au Digital Markets Act (DMA) européen, les utilisateurs d’iPhone dans l’UE peuvent désormais accéder à des applications précédemment interdites via des stores alternatifs.

Hot Tub, qui se présente comme un « navigateur de contenu pour adultes » sans publicité, a obtenu la validation technique d’Apple concernant la sécurité et les fonctionnalités, bien que l’entreprise maintienne son opposition à ce type d’applications. L’application a passé avec succès l’examen notarié d’Apple concernant la fraude et les menaces de sécurité.

La réaction d’Apple ne s’est pas fait attendre. Peter Ajemian, porte-parole de la firme, a exprimé de vives inquiétudes concernant les risques potentiels auprès de The Verge, particulièrement pour les mineurs. Il souligne que malgré la validation technique, Apple « n’approuve certainement pas cette application » et ne la proposera jamais dans son App Store officiel.

Face à ces critiques, AltStore PAL adopte une approche engagée. La plateforme a annoncé qu’elle reverserait l’intégralité de ses revenus Patreon du mois de février à des organisations soutenant les travailleuses du sexe et la communauté LGBTQ+.

