Dans la lignée de Samsung, LG s’apprête à retirer Google Assistant de ses téléviseurs, supprimant ainsi une fonctionnalité clé qui était mise en avant depuis 2018. Cette décision concerne non seulement les téléviseurs existants mais également les nouveaux modèles qui eux, profitent de Copilot, l’assistant de Microsoft.

LG avait introduit la prise en charge de Google Assistant en 2018, vantant une meilleure découverte de contenu et un contrôle plus facile du téléviseur. À partir du 1er mai 2025, cette fonctionnalité sera désactivée sur tous les modèles LG. Une notification a déjà été envoyée aux utilisateurs : « Fin du service Google Assistant : Google Assistant ne sera plus disponible sur cet appareil à partir du 1er mai 2025. Le service de reconnaissance vocale fourni via le bouton microphone de la télécommande restera disponible ».

Cette décision fait suite à une action similaire de Samsung qui a retiré Google Assistant de tous ses téléviseurs en 2024.

Des alternatives pour le contrôle vocal

Malgré ce changement, il sera toujours possible de contrôler un téléviseur LG par commandes vocales grâce au système intégré de la marque. Cependant, l’assistant vocal ThinQ de LG est beaucoup plus basique que Google Assistant.

Au CES 2025, LG a annoncé que l’IA Copilot de Microsoft sera ajoutée, mais uniquement à ses téléviseurs OLED 2025 à l’image des modèles C5 et G5 dont vous pouvez lire notre test complet. Il reste incertain si le retrait de Google Assistant des téléviseurs Smart non-Android est motivé par Google ou par les fabricants de téléviseurs.

L’ère des assistants conversationnels sur les TV

Cette décision intervient après que Google ait retiré l’application Google Play Films des Smart TV en 2021. Paradoxalement, LG s’est récemment associé à Google pour apporter la prise en charge de Google Cast (Chromecast) à ses téléviseurs.

Pendant ce temps, Google déploie certaines fonctionnalités de Gemini sur les téléviseurs Google TV cette année. Des modèles TCL et Sony, entre autres devraient prochainement pouvoir en profiter.

Parallèlement, après une démonstration du CES 2025, Samsung promet également, via une mise à jour à venir l’intégration de Copilot au sein de ses téléviseurs afin de pouvoir interroger l’assistant conversationnel de Microsoft comme on peut le faire sur son smartphone.

Lors de nos essais du S95F, cette fonction n’était pas encore disponible.

En outre, notez que sur les TV du géant sud-coréen, Bixby a récemment été amélioré et interrogeable sur non seulement les programmes à regarder mais également à travers des recherches sur Internet.