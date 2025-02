Google Tasks disparaît des services Google, voici comment y accéder de nouveau

Google vient de faire passer son service Tasks dans une nouvelle phase en le proposant désormais sous la forme d’un site web indépendant. Par le passé, il était notamment accessible au travers de Google Agenda.

Source : Google / Frandroid

Passer par l’interface web de Google Agenda pour accéder à Google Tasks : c’est terminé. Lancée fin 2023, l’interface plein écran de Tasks sur la version web de Google Agenda, laisse désormais sa place à une page web dédiée pour Tasks.

Par le passé, l’accès à Tasks via un navigateur se faisait principalement au travers d’un bouton d’angle présent sur l’interface web de Google Agenda, mais aussi via la barre latérale Workspace des applications Gmail, Google Drive, et Google Docs, entre autres.

Il était également possible de passer par ce raccourci pour accéder à Google Tasks, contenu dans Google Agenda. Désormais, tout est plus simple : Tasks a sa propre page, sa propre interface web indépendante, et sa propre URL : https://tasks.google.com/tasks/.

Sur le web, Tasks s’émancipe de Google Agenda

Au travers de cette nouvelle page, Google Tasks reprend pratiquement à l’identique l’interface utilisateur que l’on connaissait. Les listes apparaissent toujours sous la forme de cartes juxtaposées qui peuvent être réorganisées à l’envie.

Un menu accordéon, qui peut être déployé ou masqué, est présent sur le côté gauche pour permettre de basculer facilement entre les différents types de tâches. Il est aussi possible de masquer les listes individuelles, d’en créer de nouvelles et de synchroniser le tout avec les applications mobiles.

Source : Frandroid

Comme le précise 9to5Google, cette nouvelle page Google Tasks reprend automatiquement le thème (Clair ou Sombre) de l’appareil utilisé. On ignore par contre quand elle a été déployée, mais il semble que son entrée en service est récente : depuis fin janvier ou début février visiblement.