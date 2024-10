webOS 24 avec Chromecast débarque sur les TV LG 2023

Comme prévu par la marque, le système webOS 24 est en cours de déploiement pour les TV LG de l’année dernière, notamment les C3 et G3. Elle corrige plusieurs bugs et apporte la fonction Chromecast, entre autres.

Lors de la sortie des téléviseurs LG en début 2024, la marque avait annoncé une nouvelle version de son système d’exploitation, webOS 24 et une politique de mise à jour repensée. On peut notamment la trouver sur les modèles OLED LG B4, C4, G4 et M4. Vous pouvez d’ailleurs lire notre test complet du modèle OLED65G4. WebOS 24 propose ainsi une interface légèrement retravaillée avec des cartes facilement accessibles selon les univers et plusieurs nouvelles options.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV 4K (QLED ou Oled) en 2024 ?

Afin de pallier à l’obsolescence des systèmes, LG avait annoncé la possibilité d’une mise à jour descendante, c’est-à-dire proposée sur des modèles plus anciens et surtout futurs pour les 4 années à venir (même si LG communique sur 5 ans comprenant l’année en cours) permettant ainsi aux utilisateurs de profiter des évolutions du système.

Ainsi, comme promis, les TV LG OLED C3 et G3 peuvent maintenant profiter de webOS 24 comme plusieurs utilisateurs l’ont déjà remarqué aux États-Unis et en Europe. Ils rapportent que la version du firmware porte désormais la version 23.20.50.

Chromecast à bord des TV LG

L’une des principales nouvelles fonctions de webOS 24 est l’intégration de Chromecast. Cela permet à des appareils sous Android d’envoyer des contenus audio et vidéo vers le téléviseur, sans fil, sans avoir besoin d’autres appareils. Rappelons que la fonction Apple AirPlay est déjà disponible.

En outre, on peut également compter sur le chatbot qui est là pour aider à l’utilisation du TV. Notez aussi la possibilité de la reconnaissance de la voix de l’utilisateur pour une identification immédiate et délivrer les services personnalisés en conséquence.

Sinon, cette interface est légèrement modifiée par rapport à la précédente avec notamment, pour certaines régions, une rubrique Sport qui permet de suivre les résultats de son équipe préférée.

Bien entendu, comme chaque nouvelle version, plusieurs bugs sont aussi corrigés.

Les modèles concernés par cette possibilité de mise à jour sont les TV LG OLED et LCD dont les séries QNED 2023 qui pourront aussi profiter de webOS 25, 26 et 27 alors que les TV OLED et LCD 8K de la marque sont compatibles avec les versions webOS 23, 24, 25 et 26. Attention, LG précise qu’il n’est pas possible de revenir à webOS si on est passé à webOS 24.