Google Assistant : ces 7 fonctionnalités disparaissent dès maintenant, voici comment les remplacer

Google continue de faire le ménage dans son Assistant vocal, et cette fois, ce sont sept fonctionnalités qui passent à la trappe.

Si vous êtes fan de votre Nest Hub, de vos enceintes connectées ou simplement de votre téléphone Android, vous avez peut-être remarqué que certaines options sympas ne sont plus disponibles depuis le 16 mars 2025.

Un grand ménage dans les options de l’Assistant

Début 2024, Google avait déjà dit adieu à 18 fonctionnalités de son Assistant, histoire de simplifier les choses et de mettre l’accent sur Gemini, le nouvel assistant.

Mais là, rebelote : sept autres options disparaissent. Parmi elles, des trucs pratiques comme demander à votre Assistant de traduire une conversation en direct ou de programmer des annonces rigolotes avec Family Bell (les sonneries familiales). Alors, pourquoi ce grand ménage ? Google veut recentrer ses efforts et éviter de disperser ses utilisateurs.

Par exemple, avant, vous pouviez dire : « Hey Google, traduis ce que je dis en espagnol en direct » grâce au mode interprète. Aujourd’hui, fini ! Mais pas de drame : l’application Google Traduction reste là pour vous sauver la mise. Pareil pour les rappels d’anniversaire dans vos routines : ils ne popent plus automatiquement, mais vous pouvez toujours les programmer manuellement. Bref, Google ne vous abandonne pas totalement, il change juste les règles du jeu.

Des pertes qui piquent un peu, mais des alternatives existent

Certaines suppressions font un peu grincer des dents. Prenez Family Bell, par exemple. C’était une petite sonnerie programmable pour annoncer l’heure du dîner ou rappeler aux enfants de faire leurs devoirs. Les fans de cette option devront maintenant bidouiller avec les Routines, une fonctionnalité plus personnalisable mais un poil moins intuitive.

Pour ajouter ou modifier une routine dans Gemini, ouvrez les paramètres de Gemini. Appuyez sur Fonctionnalités de l’Assistant Google dans Gemini puis Routines.

Et maintenant, on fait quoi ?

Avec Gemini qui prend la place de l’Assistant sur Android. Mais en attendant, ces suppressions peuvent laisser un goût amer. Les mises à jour quotidiennes, comme demander la météo tous les matins, ne sont plus automatiques ? Pas grave, créez une Routine personnalisée en deux clics. Votre voiture Bluetooth n’entend plus l’Assistant ? Là, c’est plus embêtant, surtout si vous aimiez papoter avec lui sur la route.

Côté positif, Google ne supprime pas pour le plaisir : chaque fonctionnalité disparue a une alternative, même si ça demande parfois un peu plus d’efforts.

