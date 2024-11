Fire OS : trois raisons de choisir un TV équipé de l’OS TV d’Amazon

Personnalisation, performances et fonctionnalités : FireOS, le système d’exploitation conçu par Amazon, offre un cocktail détonnant capable de vous faire oublier Google et sa Google TV. Surtout sur un téléviseur comme le Panasonic TV-65Z95A.

On le sait peu, mais le logiciel utilisé par un téléviseur connecté ne sert pas uniquement à présenter des contenus et offrir une batterie de réglages. Chaque système d’exploitation dispose de ses propres contraintes, qui peuvent parfois empêcher le constructeur d’utiliser pleinement les capacités de son matériel, influant par exemple, sur la qualité du traitement de l’image ou encore du rendu sonore.

De ce point de vue, mais pas seulement, FireOS est une solution de choix pour laquelle ont opté certains fabricants de premier plan, et notamment Panasonic avec son modèle TV-65Z95A.

Panasonic TV-65Z95A : un écrin de choix pour FireOS

Longtemps réservé aux produits estampillés FireTV, FireOS s’est ouvert aux appareils de nombreux constructeurs. Il n’en fallait pas plus à Panasonic pour adopter l’OS d’Amazon, et l’inclure dans ses TV les plus récents comme l’excellent 65Z95AEG (qui a obtenu 9/10 sur Frandroid). Ce modèle OLED se distingue par un rendu exceptionnel qui profite de la collaboration entre Panasonic et Amazon pour adapter le système aux besoins techniques spécifiques du fabricant, et ainsi offrir une expérience utilisateur et des performances hors pair.

Pour les audiophiles, ce TV possède une fonction de calibration du son en fonction de la position réelle du spectateur. Grâce à cette fonctionnalité, la diffusion sonore est ainsi orientée précisément vers un point ou une zone de son choix, ce qui est plutôt bienvenu dans une configuration particulière de l’espace.

TV-65Z95A // Source : Panasonic

Son principal atout, une dalle Master OLED Ultimate qui se démarque par son excellente luminosité. Or, en termes d’image, plus de luminosité, c’est plus de contraste, des couleurs plus vives et des noirs plus profonds. De quoi obtenir une image plus fine grâce à la gestion poussée de tous ces paramètres. HDR10+, mode cinéma performant, Dolby Vision IQ qui scanne la luminosité de la pièce pour adapter celle de l’image, 144 Hz : ce téléviseur est ce qui se fait de mieux pour regarder ses films et séries préférés.

Les amateurs de gaming seront aussi très satisfaits des performances de ce TV en la matière. Entre un input lag minime et toute une série d’options indispensables aux gamers exigeants (VRR, G-Sync, HFR), le Panasonic 65Z95AEG est un téléviseur polyvalent et performant, sublimé par une couche logicielle FireOS qui sait parfaitement en tirer la quintessence.

Une base solide

FireOS offre une interface ergonomique et fluide. Les contenus sont bien organisés, clairement identifiables et la batterie de réglages de confort et d’accessibilité force le respect. Évidemment, en plus des quelques applications installées de base, de nombreuses autres peuvent être téléchargées en fonction de ses besoins ou envies : SVOD (Okee by Free, MyCanal, Netflix), streaming musical (Spotify), lecture à distance (Plex, VideoStation…) et même jeux vidéo sont au menu.

Fire TV (exemple sur TV Panasonic) // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En dehors des quelques petits titres jouables à la volée, la présence du service de cloud gaming Amazon Luna ouvre un catalogue de jeux bien plus conséquent. À condition de connecter une manette (Bluetooth ou USB) et de disposer d’une connexion internet un minimum véloce (au moins 10 Mb/s), il est possible de jouer à Fortnite ou Death Stranding sans console de jeu ou PC connecté au TV.

À chacun sa télé

Mais le gros plus de l’interface FireOS est sa modularité. Le système d’Amazon s’adapte, par exemple, à tous ses utilisateurs et utilisatrices en proposant un système personnalisable, matérialisé par la possibilité de créer jusqu’à six profils différents. Choix des applications disponibles en raccourci, liste unique de visionnage, mais aussi suggestions algorithmiques de l’appareil en fonction des contenus habituellement regardés : tout est pensé pour minimiser la perte de temps, à scroller inlassablement les mêmes contenus, pour augmenter enfin le temps passé à regarder quelque chose de pertinent.

Fire TV (exemple sur TV Panasonic) // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est par ailleurs possible de reprogrammer les touches de la télécommande pour y assigner les chaînes de son choix, fonctionnalité pratique lorsque l’on privilégie certains canaux.

Plus qu’une simple télé

À l’ère de l’intelligence artificielle et des agents conversationnels évolués, rien de surprenant à pouvoir utiliser sa voix pour donner des ordres divers et variés à son poste. Effectuer une recherche YouTube ne prend désormais que quelques secondes, mais les options disponibles sont bien plus vastes grâce à l’incorporation d’Alexa, l’assistant bien connu du géant américain Amazon. Quelques mots suffisent pour connaître la météo, envoyer un message à un proche ou encore gérer ses appareils domotiques.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

FireOS peut effectivement devenir le véritable centre névralgique de votre domicile : afficher le flux d’un visiophone sur le téléviseur, contrôler l’intensité des lumières ou l’ouverture des volets électriques se fait simplement, en quelques clics ou quelques ordres clairs donnés à haute voix. Grâce à son interface fluide et ergonomique, gérer de manière centralisée tous les appareils intelligents de son domicile rendra bien des services au quotidien. Il est même possible de créer des routines qui, d’une simple commande vocale, active plusieurs appareils simultanément (lampes, stores, TV). Idéal pour créer une ambiance, pour une soirée cinéma par exemple.