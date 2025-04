Amazon aurait lancé une offre choc pour racheter TikTok

On apprend qu’Amazon, le mastodonte du e-commerce, a décidé de jouer les trouble-fêtes en déposant une offre de dernière minute pour racheter la branche américaine de TikTok, selon le New York Times.

Selon trois sources proches des négociations, cette proposition arrive alors que l’application doit impérativement se séparer de son propriétaire chinois, ByteDance, d’ici samedi, sous peine d’être bannie des États-Unis. Mais attention, tout n’est pas aussi simple qu’un clic sur « Ajouter au panier ».

L’offre d’Amazon, envoyée sous forme d’une lettre au vice-président J.D. Vance et au secrétaire au Commerce Howard Lutnick, a de quoi surprendre. « Une manœuvre de dernière minute », murmure-t-on dans les couloirs de Washington.

Certains y voient une tentative d’Amazon de se positionner dans un jeu politique et économique complexe, sans vraiment croire à une victoire. D’autres pensent que c’est une façon de montrer ses muscles face à des concurrents comme Oracle ou Blackstone, qui planchent aussi sur des solutions pour TikTok.

