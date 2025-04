Plus fun et surtout moins chère que la caméra officielle Nintendo pour la Switch 2, la version Plante Piranha par Hori est déjà en précommande

Hori propose une alternative abordable à la caméra officielle Nintendo pour la Switch 2, noire, basique et vendue à 59,99 euros, avec le modèle Plante Piranha issu de l’univers de Mario. Vous la retrouvez en précommande à seulement 39,99 euros sur Cdiscount ou Fnac.

Caméra plante piranha pour Switch 2 // Source : Hori

Ça ne vous aura pas échappé si vous avez suivi la présentation officielle de la Nintendo Switch 2 ce 2 avril 2025 : on peut y ajouter une caméra branchée en USB-C. Celle proposée de base par Nintendo est simple, noire et posée sur un pied. Mais comme à son habitude, Big N laisse des constructeurs tiers proposer leurs propres accessoires. C’est comme ça qu’on se retrouve avec Hori, partenaire historique de Nintendo, qui propose une caméra qui reprend le design d’un des ennemis les plus emblématiques de Mario : la Plante Piranha. En plus, cette version de la caméra coûte 20 euros de moins que celle de Nintendo. Et elle est disponible aussi bien chez Cdiscount que Fnac en précommande pour une livraison le jour de la sortie de la console, soit le 5 juin 2025.

Les points forts de la caméra Plante Piranha

On peut la brancher directement sur la console

L’obturateur en fermant la bouche de la plante

Un look atypique

La caméra officielle de Nintendo coûte 59,99 euros. Cette version d’un constructeur tiers, Hori, en forme de Plante Piranha, est affichée à 39,99 euros aussi bien chez Cdiscount que chez Fnac.

Une caméra pour réagir en plein jeu

Un petit rappel rapide de ce à quoi sert à la caméra de la Switch 2. Branchée au dock de la console ou sur la console elle-même grâce au port USB-C sur le dessus, elle permet de profiter pleinement de la toute nouvelle fonctionnalité GameChat de la future console de Nintendo. Vous pouvez donc parler avec vos amis, mais aussi vous filmer. Ainsi, vos réactions sont visibles en live pendant vos parties, idéal pour voir le désarroi de vos amis quand vous lancez une carapace bleue dans le futur Mario Kart World Tour.

Elle est compatible avec quelques autres jeux, et sûrement avec de futurs titres. Par exemple, si vous avez Super Mario Party Jamboree, vous pourrez voir la tête de vos amis à côté de leur personnage. Dans ce type de jeu où les coups bas sont légion, c’est un vrai plus. Alors certes, le concept est sympa, mais Nintendo propose une version simple, juchée sur un pied, qui manque un peu d’originalité. C’est là qu’Hori intervient.

Une Plante Piranha qui a pas mal d’avantages

Hori propose donc sa version de la caméra, compatible avec la Switch 2. Il s’agit de la Plante Piranha dans son pot, ce qui soulève déjà un premier bon point. Vous pouvez l’utiliser comme ça, dans son pot qui lui sert de support, posée sur votre meuble TV à côté de votre Switch 2 en mode docké. Mais la tige peut se détacher, révélant une prise USB-C, qui fait que vous pouvez directement la brancher sur la console pour profiter de la caméra en mode nomade.

Autre avantage de ce modèle : l’obturateur. Si vous n’avez pas forcément envie de laisser la lentille vous filmer H24, vous pouvez fermer la bouche de la plante et ainsi couper l’accès à la vidéo. La caméra de Nintendo propose un cache de confidentialité classique, pour masque la lentille, mais il est vrai que fermer la bouche de la Plante Piranha est beaucoup plus amusant.

Même si elle n’est pas encore dedans, la Switch 2 devrait faire une entrée fracassante dans notre guide des meilleures consoles de jeux de 2025 quand elle sera sur le marché, le 5 juin 2025.

