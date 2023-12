Top 10 des logiciels gratuits à télécharger pour Windows

Pas toujours évident de s’y retrouver dans les millions de logiciels qui existent pour Windows. Pour vous aider, voici une sélection des logiciels gratuits à installer en toute confiance sur votre PC Windows et dont vous aurez forcément l’utilité très prochainement.

Que ce soit dans un cadre professionnel ou dans la vie de tous les jours, on a toujours besoin d’un navigateur web, d’un outil de communication, d’un lecteur multimédia, d’un client e-mail et de quelques autres utilitaires essentiels. Bien entendu, en fonction des activités numériques de chacun, les logiciels indispensables peuvent varier, mais ce top 10 répond à des besoins assez génériques, partagés par le plus grand nombre.

De plus, il s’agit là de logiciels gratuits, populaires et qui ont déjà fait leurs preuves auprès des utilisateurs. Cette sélection n’est pas exhaustive et pour chacun des logiciels, des alternatives seront mentionnées, si jamais ces derniers ne répondaient pas à vos attentes. Les alternatives peuvent, par contre, comporter des offres payantes, mais avec toujours une version d’essai pour tester les fonctionnalités avant de s’abonner ou d’acquérir une licence.

Opera

Pourquoi choisir Opera comme navigateur web ? Cette année 2023 a été particulièrement riche en nouveautés pour Opera. Le lancement d’Opera One, la toute nouvelle version du navigateur web, a été l’un des événements majeurs avec notamment l’intégration d’Aria, l’intelligence artificielle au sein même du navigateur. Il s’agit d’un agent conversationnel qui répond à vos requêtes, énoncées en langage naturel.

Mais Opera présente beaucoup plus d’avantages qu’il n’y parait, non seulement en termes d’ergonomie (barre latérale avec vos réseaux sociaux, contrôle multimédia, regroupement des onglets dans des îlots ou dans des “pinboards”), de confidentialité (VPN intégré et confidentialité de votre navigation), de rapidité et de légèreté (et aussi d’économie de ressources et de batterie) ou encore parce qu’il prend aussi en charge les extensions de Google Chrome puisqu’il est basé sur le noyau Chromium.

Opera (Opera One) Télécharger gratuitement

Alternatives : Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Brave Browser.

Avast Antivirus gratuit

On ne présente plus l’antivirus qui se transforme chaque année un peu plus en suite de sécurité. En plus de proposer un scanner antivirus et une protection en temps réel, Avast Antivirus Gratuit diversifie ses fonctionnalités afin d’offrir une protection complète de votre système.

Vous profiterez d’un gestionnaire de mots de passe, d’un Wi-Fi Inspector, d’un module de nettoyage et d’optimisation, d’un pare-feu, d’un outil de détection des logiciels obsolètes et des extensions suspectes, ainsi que de réglages pertinents pour garantir une sécurité optimale.

Bien entendu, tous les modules ne sont pas automatisés, ou sont accessibles de manière limitée. Il faudra souscrire à un abonnement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées sans limites. Mais la version gratuite offre déjà bon nombre d’outils intéressants pour un usage standard de votre PC.

Alternatives : AVG Antivirus gratuit, BitDefender Antivirus Free.

Glary Utilities

Glary Utilities est un utilitaire de nettoyage et d’optimisation de votre système mettant à votre disposition plus d’une vingtaine d’outils. Son interface simple à prendre en main le rend accessible à tous et son outil d’analyse permet de réaliser les suppressions de fichiers prioritaires pour retrouver la vélocité de votre système.

Grâce à sa fonction de nettoyage de disque, cet outil identifie et élimine de manière sécurisée les traces de navigation telles que les cookies, les fichiers temporaires, l’historique de navigation, les fichiers obsolètes, les journaux, les rapports d’erreurs et bien d’autres éléments superflus, libérant ainsi un espace disque précieux.

Par ailleurs, il prévient les erreurs et les plantages en optimisant le registre et en détectant les problèmes de corruption de disque. En plus d’optimiser les performances de votre ordinateur, il accélère également son fonctionnement en identifiant et en désactivant les programmes de démarrage inutiles. De manière concurrente, il veille à la préservation de votre vie privée en supprimant les traces de votre activité en ligne.

Thunderbird

Thunderbird est le client e-mail développé par la fondation Mozilla. On peut donc gager de sa fiabilité et du respect des données des utilisateurs. De plus, Thunderbird a bénéficié d’une refonte totale de son design et de son interface. Plus moderne et plus ergonomique, Thunderbird a aussi revu l’organisation de dossiers et les sous-menus, l’affichage du calendrier et du carnet d’adresses.

Et si vous utilisez le système de messagerie instantanée IRC, vous pourrez directement l’afficher dans votre client de messagerie. Thunderbird intègre aussi un gestionnaire de tâches, un lecteur de flux RSS et, surtout, il permet de regrouper vos comptes de messagerie POP ou IMAP à partir d’une seule et unique interface. Il est gratuit bien sûr, et open source. Il ne lui manque plus qu’une version pour appareils mobiles pour être parfait.

Mozilla Thunderbird Télécharger gratuitement

Alternatives : Outlook, Spike, Spark Mail.

Zoom

Zoom a réussi à sortir son épingle du jeu pendant le confinement, période durant laquelle ce logiciel de visioconférence gratuit a proposé des fonctionnalités complémentaires pour les enseignants et les étudiants, garantissant une continuité de l’éducation et de l’apprentissage.

En plus de proposer un service de visioconférence avancé avec gestion des participants, prise de parole ou personnalisation du fond, Zoom offre aussi un module de chat et un système de partage d’écran. Tous ces avantages, mais aussi la montée en puissance du télétravail, ont permis à ce logiciel de devenir l’un des logiciels de meeting préférés des professionnels. L’autre grande force de Zoom, qui a aussi séduit les professionnels, c’est la sécurité et le chiffrement qui constituent les fondamentaux du logiciel.

Zoom Télécharger gratuitement

Alternatives : Microsoft Teams, Jitsi, Google Meet.

Libre Office

L’un des avantages de LibreOffice, c’est que cette suite bureautique est gratuite et open source. Vous disposez de toutes les fonctionnalités essentielles pour le traitement de texte, le tableur, la création de diaporama, de dessin, et de mathématiques (pour des formules complexes). Et bien que le logiciel ait longtemps souffert d’un manque de compatibilité avec Microsoft Office, il est aujourd’hui capable de prendre en charge les fichiers de son principal concurrent.

Certes, vous ne bénéficierez pas de fonctionnalités aussi avancées que la suite bureautique de Microsoft, mais pour un usage standard et quotidien, LibreOffice peut répondre à de nombreux besoins. D’autant plus qu’il propose aussi des modèles de documents, et bénéficie régulièrement de mises à jour qui offrent de nouvelles fonctionnalités et des améliorations.

LibreOffice Télécharger gratuitement

Alternatives : Microsoft 365, Google Workspace.

Adobe Acrobat Reader DC

S’il est bien un logiciel gratuit à télécharger et à installer sur son PC, c’est bien une visionneuse PDF. Il en existe énormément sur le marché, mais Adobe Acrobat Reader DC reste l’une des références.

Non seulement parce qu’il s’agit de l’éditeur inventeur du format PDF, mais aussi parce qu’il propose de nombreuses fonctionnalités gratuites et pas uniquement pour l’affichage et la lecture de vos PDF. Il est possible d’ajouter des annotations, des formes, de surligner du texte ou même d’apposer des tampons. Plusieurs modes d’affichage sont disponibles et on apprécie aussi les outils de conversion et le système de Révisions.

Adobe Acrobat Reader DC Télécharger gratuitement

Alternatives : Foxit PDF Reader, UPDF, PDFCreator.

VLC

Bien que votre PC sous Windows intègre par défaut un lecteur multimédia, il n’est pas inintéressant de télécharger et d’installer VLC, le lecteur multimédia gratuit et open source de référence. Il prend en charge un très grand nombre de formats de fichiers, sans se soucier des codecs et autres composantes techniques qui nous empêchent souvent de lire des fichiers sur nos autres appareils.

En plus d’être fiable et stable, il permet de regarder des vidéos depuis différentes sources (DVD, fichier multimédia, chaîne de streaming), mais aussi d’écouter simplement de la musique, avec gestion des playlists. Vous disposerez de quelques réglages pertinents pour améliorer la qualité audio et vidéo de vos fichiers, sans pour autant occasionner de temps de latence. Et pour couronner le tout, VLC est en mesure de synchroniser les sous-titres s’il y a un décalage.

VLC media player Télécharger gratuitement

Alternatives : Kodi, Plex, Poweramp.

Darktable

En matière de logiciel de retouche photo, il n’y a que l’embarras du choix : avec ou sans l’IA, avec gestionnaire de collection ou pas, avec développement des photos, prise en charge du format RAW, réglages manuels ou automatisés… Notre choix s’est porté sur Darktable parce qu’il procure toutes les fonctionnalités essentielles pour développer au mieux vos photos pour un logiciel gratuit.

Son interface est un peu plus simple que son grand rival open source RawTherapee et il intègre plus d’une cinquantaine de filtres qui permettent d’optimiser le flux de travail, et donc la productivité. Les filtres ne sont pas aussi poussés qu’avec les logiciels d’édition par l’IA, comme Epik ou Prisma, mais Darktable ne s’adresse pas à un public adepte des selfies ultra-transformés.

darktable Télécharger gratuitement

Alternatives : RawTherapee, Adobe Lightroom.

7-Zip

Un logiciel d’archivage est un utilitaire indispensable à télécharger et à installer sur son PC. Il n’est pas rare de devoir envoyer des fichiers volumineux qui ne passent pas par l’envoi d’un e-mail standard, et la compression de vos pièces jointes dans une archive est l’une des solutions. 7-zip est alors l’utilitaire d’archivage, gratuit et libre, qui vient à l’esprit.

Ses avantages : il prend en charge un grand nombre de formats d’archives, propose une option d’auto-extraction, bénéficie d’un cryptage fort ultra-sécurisé, et s’intègre parfaitement dans le menu contextuel de Windows, vous permettant d’extraire une archive plus rapidement.

Alternatives : Winzip, WinRAR.