Sur Google Photos, vous pouvez enfin supprimer vos sauvegardes dans le cloud en quelques clics

Fini le laborieux nettoyage de Google Drive et des photos sauvegardées (parfois par erreur) de votre smartphone. Google Photos permet désormais de le faire en toute simplicité, dans un premier temps sur iOS, et prochainement sur Android.

Google Photos reçoit une mise à jour bienvenue // Source : Frandroid

Si vous utilisez Google Photos, vous êtes forcément tombé sur un pop-up vous proposant de préserver vos souvenirs dans le cloud. Cette option est l’une des grandes forces de l’application, tant elle est simple à mettre en place.

Toutefois, la manœuvre inverse n’est pas des plus intuitives et amène surtout à supprimer les sauvegardes aussi bien sur les serveurs de Google que sur votre smartphone. Cela oblige alors à passer par le portail web de l’application pour le faire sans risque de tout perdre. Une plaie dont on se passerait bien.

Heureusement, les choses sont en train de changer, et pour le mieux. Repérée depuis plusieurs mois par Android Authority, une nouvelle fonctionnalité permet de supprimer vos photos présentes dans le cloud facilement. Pour la trouver, il suffit d’aller dans les « Paramètres de l’application Photos », puis dans « Sauvegarde », et enfin de cliquer sur « Annuler la sauvegarde pour cet appareil ».

On peut trouver cette nouvelle option en bas du menu « Sauvegarde » // Source : AssembleDebug / Android Authority

Ceci permet de supprimer les copies préservées sur le cloud sans toucher aux originaux présents sur votre smartphone. Attention cependant, les photos sauvegardées depuis d’autres appareils que celui depuis lequel l’option est activée ne sont pas concernées. Une bonne idée, qui permet de ne pas commettre l’irréparable et de supprimer l’intégralité de votre photothèque en quelques clics.

Un déploiement sur iOS dès maintenant, et plus tard sur Android

Si cette fonctionnalité sera utile pour de nombreux utilisateurs, elle devrait surtout être appréciée par celles et ceux ayant choisi une autre solution pour sauvegarder leurs souvenirs. Malheureusement pour ceux-ci, il est assez courant de lancer la sauvegarde de toute une photothèque sur les serveurs de Google par erreur. Photos affiche régulièrement le pop-up proposant de le faire, et l’option pour le refuser n’est pas des plus lisibles.

C’est du moins mon cas, et mes quelques gigaoctets disponibles avec le plan gratuit de Google One sont remplis de ces photos et vidéos uploadées par mégarde. Cette mise à jour de Photos sera donc salvatrice, mais une partie de ses utilisateurs devront attendre un peu avant d’y avoir accès. En effet, la firme de Mountain View la déploie dans un premier temps sur iOS, et Android ne devrait suivre le pas que dans les jours ou semaines à venir.

