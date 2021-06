Google change les règles de Google Photos : vous ne pouvez plus sauvegarder vos photos en illimité gratuitement depuis le 1er juin 2021. Après nous avoir rendu accro, il va donc falloir payer ou changer de crémerie. Cela tombe bien, voici un dossier complet vous aider à passer le cap.

Google a mis fin à son offre de stockage illimité de vos photos à partir du 1er juin 2021. Si Google a décidé de mettre fin à cette offre, c’est qu’elle lui coûte trop cher. Avec 1 milliard d’abonnés, 28 milliards de photos sont sauvegardées chaque semaine dans Google Photos.

Pas de panique, vos photos et vidéos sauvegardées en haute qualité avant le 1 juin 2021 ne seront pas décomptées du stockage de votre compte Google. Cela ne concerne donc que les nouvelles photos. Si vous avez des photos à sauvegarder d’ici là, allez-y !

Acheter un Google Pixel ou payer Google Photos

Premièrement, sachez que le compte gratuit Google offre 15 Go de stockage. C’est certainement suffisant pour tenir quelques mois avant de trouver une alternative qui vous convient.

Si vous avez un Pixel 5 ou une version moins récente, rien ne change sur vos avantages. Vous continuerez à bénéficier d’un espace de stockage gratuit et illimité. En revanche, les photos et vidéos sauvegardées en haute qualité à partir d’autres appareils après le 1er juin 2021 seront décomptées de l’espace de stockage de votre compte Google. Pensez donc à cocher l’option Haute qualité dans l’application Google Photos (Google Photos > Paramètres > Sauvegarde et synchronisation > Haute qualité).

Si vous comptez changer d’appareil et que vous appréciez Google Photos, vous pouvez donc choisir un Pixel. Entre le Pixel 4A 5G, Pixel A4, Pixel 4 et le Pixel 5, il y a du choix sur des appareils de qualité.

Vous pouvez également choisir de payer pour Google Photos, plusieurs forfaits sont disponibles dans l’offre Google One. Les prix démarrent à 1,99 euros par mois pour 100 Go jusqu’à 149,99 euros par mois jusqu’à 30 To. Ce stockage peut également servir dans Gmail ou encore Drive pour stocker les fichiers que vous voulez.

Stockage Prix par mois Prix par an 100 Go 1,99 euros 19,99 euros 200 Go 2,99 euros 29,99 euros 2 To 9,99 euros 99,99 euros 10 To 49,99 euros 20 To 99,99 euros 30 To 149,99 euros

On peut comprendre que vous décidiez de garder Google Photos. Le service de Google est très complet, surtout avec ses fonctionnalités de recherche avancée grâce à ses algorithmes de reconnaissance d’images. Il y a également de nombreuses options pour éditer ses photos et vidéos. Nous vous décrivons cela dans une prise en main dédiée.

NAS ou disques durs

C’est la solution la plus onéreuse, mais cela vous assure que vos données soient stockées physiquement chez vous. L’option NAS est la plus sécurisée, vos données peuvent être sauvegardées plusieurs fois en fonction de la configuration de votre appareil. Synology, QNAP, Asustor… le choix est large.

Vous pouvez également transformer un vieux PC ou un Raspberry Pi 4 en NAS. Il y a même des OS spécialisés, open source (FreeNAS, OpenMediaVault, etc.) ou chez des constructeurs. Il existe plein de solutions, comme Piwigo ou digiKam, qui offrent des alternatives à Google Photos. L’inconvénient de ces solutions : elles nécessitent quelques connaissances en informatique. Si vous ne les mettez pas à jour, par exemple, vous risquez de laisser passer des failles de sécurité…

Vous pouvez également opter pour l’option SSD et HDD. Ces stockages externes ont malheureusement un défaut majeur : ils sont fragiles et vous n’aurez pas nécessairement une redondance de vos données (sauf si vous la mettez en place). Si vous avez abîmé votre HDD, vous risquez donc de tout perdre. Selon nous, c’est une bonne solution de sauvegarde…. mais complémentaire à un autre système plus fiable. Dans tous les cas, vous trouverez notre guide d’achat dédié aux SSD et HDD par ici.

Amazon Prime Photos et les autres services

Amazon Photos

Si vous êtes abonné à Prime, Amazon Photos est la meilleure alternative, car vous disposez d’un stockage illimité. Amazon Photos effectue une sauvegarde de vos photos de la même manière que Google Photos, vous pouvez choisir les dossiers que vous souhaitez inclure, dans la qualité que vous voulez, etc.

L’abonnement Prime comprend de nombreuses options, comme l’accès à Prime Video, Prime Music ou encore Prime Gaming. Sans oublier l’accès aux ventes flash et à la livraison rapide. On le rappelle, Amazon Prime est disponible à 49 euros par an ou à 5,99 euros par mois. Les nouveaux clients peuvent d’ailleurs bénéficier d’un mois d’essai gratuit.

Pour les étudiants, l’abonnement est à 24 euros par an avec une période d’essai de 90 jours.

Microsoft OneDrive

Microsoft peut être une alternative intéressante, surtout si vous utilisez les autres services de la firme de Redmond. Gratuitement, vous avez 5 Go de stockage pour les nouveaux comptes. Pour 2 euros par mois, vous aurez 100 Go.

Selon nous, l’offre la plus intéressante est Office 365. L’offre « Personnel » coûte 69 euros par an, elle donne accès aux logiciels Word, Excel et PowerPoint​, quel que soit votre système, ainsi qu’à 1 To de stockage sur OneDrive. Si vous êtes au moins 2 personnes dans votre foyer, l’offre Famille ne coûte que 99 euros et propose ce qu’il y a dans l’offre Personnel pour… 6 personnes ! Vous avez alors jusqu’à 6 To de stockage en ligne, soit 1 To par personne.

Dropbox, KDrive, pCloud, Flickr ou encore Apple iCloud

Les alternatives à Google Photos ne manquent pas, il y a un grand choix disponible. Néanmoins, aucune ne propose un service aussi complet que Google Photos.

Dropbox, par exemple, permet d’avoir 2 To de stockage pour environ 10 euros par mois. Cependant, il faut bien identifier vos besoins. Dropbox n’offre pas de solutions de recherche avancée pour retrouver et classer vos souvenirs. Si vous optez pour Apple iCloud, par exemple, sachez que l’écosystème est fermé et que vous aurez des difficultés à sauvegarder vos photos depuis un PC ou un smartphone Android. Moins connu, KDrive, est géré par l’hébergeur suisse Infomaniak. Néanmoins, KDrive n’offre pas un système de galerie aussi évolué que Google Photos.

Comment exporter et sauvegarder vos photos depuis Google Photos ?

Maintenant que vous avez votre future solution, il est temps d’aller récupérer et sauvegarder vos photos depuis Google Photos. Google offre un service nommé Takeout qui va simplifier tout ça. Pour aller un peu plus vite, n’hésitez pas à cliquer d’abord « Tout désélectionner » puis cocher la rubrique Google Photos dans la liste qui s’affiche à l’écran.

Ensuite, il faut cliquer sur « Étape suivante » tout en bas, configurer certains détails (taille des fichiers, mode d’envoi…). Enfin, il suffit de lancer l’exportation.

Cela va prendre du temps si vous sauvegardez plusieurs milliers de photos, Google peut prendre plusieurs jours avant de créer les archives de données au format ZIP. Armez-vous de patience et d’une bonne connexion.