Fin de l’illimité sur Google Photos : les futurs smartphones Pixel ne seront pas épargnés

Google Photos ne proposera plus de stocker des photos en illimité sur son service. Les prochains smartphones de Google seront logés à la même enseigne que les autres marques.

Pour mieux mettre en avant son écosystème de services, Google a toujours souhaité offrir des options avec ses smartphones Pixel.

Spécialistes de la photographie depuis le tout premier modèle, ils bénéficient notamment d’un envoi illimité en qualité originale sur Google Photos, pour les premières générations.

Par la suite, Google a revu à la baisse en se contentant d’offrir une version temporaire de Google One avec 100 Go pour l’achat de l’un de ses smartphones. Après l’annonce de la fin de l’illimité gratuit dans Google Photos, la firme fait le point sur les avantages pour ses Pixel.

Une situation particulière pour les Pixel

Google a d’abord clarifié ce qu’il adviendra des smartphones Pixel déjà commercialisés. La première génération va continuer d’avoir le droit à un stockage gratuit et illimité en qualité d’origine.

Les Pixel 2 et Pixel 3 auront respectivement le droit à un stockage illimité en qualité d’origine jusqu’au 16 janvier 2021 et 31 janvier 2022. Après cette date, les photos et vidéos seront toujours stockées en illimité, mais en haute qualité seulement.

Les Pixel 3a jusqu’au Pixel 5 auront le droit à un stockage illimité en haute qualité. Notez que cela concerne uniquement les photos et vidéos capturées depuis le smartphone Pixel.

Si vous possédez un Pixel 5 ou un Pixel plus ancien, rien ne change en ce qui concerne vos avantages et vos options actuelles de qualité de sauvegarde. Pour les fichiers importés en haute qualité à partir de vos appareils Pixel 2-5, vous continuerez à bénéficier d’un espace de stockage gratuit et illimité. En revanche, les photos et vidéos sauvegardées en haute qualité à partir d’autres appareils après 1er juin 2021 seront décomptées de l’espace de stockage de votre compte Google.

L’illimité s’arrêtera avec le Pixel 5

Les équipes de Google ont confirmé au site Android Central que les futurs smartphones Pixel n’auraient plus de privilèges en la matière. Comme tous les autres smartphones, l’envoi de photos et vidéo sera décompté des 15 Go de stockage offert sur le compte Google. Il faudra ensuite payer un abonnement Google One pour étendre ce stockage.

Avec ce changement de politique, les prochains Pixel perdront donc l’un de leurs avantages décisifs.