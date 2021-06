Amazon Prime Gaming : des contenus Assassin’s Creed Valhalla, Fall Guys et FIFA 21 offerts

Une fois encore, Amazon Prime Gaming met les petits plats dans les grands pour le plus grand plaisir des joueurs de tous horizons. Ce mois-ci, six jeux PC sont offerts ainsi que du contenu pour des titres aussi populaires qu’Assassin’s Creed Valhalla, Fall Guys, FIFA 21 ou encore Valorant.

Si vous êtes abonnés à Amazon Prime, bonne nouvelle : vous pouvez récupérer chaque mois du contenu gaming gratuitement, quelle que soit la plateforme de jeux sur laquelle vous jouez.

Amazon offre à ses utilisateurs des titres PC, mais aussi du contenu additionnel bien souvent inédit pour des jeux très populaires, sous forme de skins, d’avantages ou d’options de jeu.

Les jeux offerts en juin 2021

À compter du 1er juin, six jeux très variés sont à télécharger depuis le logiciel Amazon Prime Gaming et seront à vous pour toujours :

Batman – The Telltale Series (point & click)

(point & click) Newfound Courage (jeu narratif)

(jeu narratif) Lost in Harmony (runner musical)

(runner musical) BFF or Die (solo ou coopération local)

(solo ou coopération local) Spitkiss (plateforme en one-tap -jouable avec un doigt)

(plateforme en one-tap -jouable avec un doigt) Mugsters (jeu de réflexion).

En juin, c’est le moment de découvrir le jeu Batman – The Telltale Series, un jeu par épisodes en point & click pour redécouvrir l’univers du célèbre justicier masqué. Newfound Courage est une histoire d’amitié forte sur fond de monde en plein chaos. Si vous avez le sens du rythme, vous allez adorer Lost in Harmony. Pour faire travailler vos méninges, direction Mugsters, un jeu déjanté de réflexion.

Vous avez jusqu’au 1er juin pour récupérer gratuitement Yoku’s Island Express, Healer’s Quest, Beholder, The Blind Prophet and A Blind Legend

Les nouveaux contenus à récupérer

Dès à présent, vous pouvez profiter de contenu offert sur Assassin’s Creed Valhalla, le dernier opus de la saga d’Ubisoft qui se déroule cette fois du côté des vikings et profite d’une nouvelle extension Colère des duides. Le lot Colonie druidique propose un pack de colonie Corbeau noir, un pack colonie mystique et 5 boosters d’XP d’une heure.

Pour fêter le coup d’envoi de la saison 5 de Fall Guys, récupérez un bundle exclusif Burning Circuits avec un costume, 6500 Kudos. Et FIFA 21 permet de renforcer son équipe avec un pack exclusif Prime Gaming 81+ OVR (4 joueurs OVR 83+, 5 joueurs or rares).

Les contenus Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 21 et Fall Guys peuvent déjà être récupérés en allant sur gaming.amazon.com. D’autres bundles et packs pour Valorant, Destiny, League of Legends, World of Tanks, Apex Legends et Rainbow Six Siege notamment sont déjà disponibles.

Comme toujours, il suffit de renseigner les identifiants de votre compte sur la plateforme de jeux ou chez un éditeur pour télécharger les contenus.

1 er juin : League of Legends Word Farm Adventure Word Farm Adventure

2 juin : Epic Seven Madden 21 Maplestory M

3 juin : Darkness Rises Last Day on Earth

8 juin Mobile Legends Bang Bang

Mobile Legends Bang Bang 9 juin : Alliance vs Empire MLB Tap Sports Baseball‘21

10 juin Legends of Runeterra Helix Jump V4

11 juin League of Legends

League of Legends 15 juin Word Farm Adventure

Word Farm Adventure 16 juin : Epic Seven Maplestory M

: 17 juin : Darkness Rises Last Day on Earth

18 juin Dauntless

Dauntless 21 juin League of Legends

League of Legends 22 juin Mobile Legends Bang Bang

Mobile Legends Bang Bang 23 juin : Alliance vs Empire MLB Tap Sports Baseball ‘21

24 juin V4

