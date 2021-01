Amazon Prime gaming : du contenu gratuit offert pour FIFA 21

Que vous soyez joueurs PC ou consoles, Amazon offre depuis plusieurs mois à ses abonnés Prime du contenu exclusif pour certains jeux déjà possédés auprès d’éditeurs de renom (Ubisoft, Rockstar Games, EA, Epic…), voire des jeux PC. Et les joueurs FIFA 21 sont vernis en janvier avec un pack gratuit.

Mise à jour de l’article publié le 11 janvier avec ajout du contenu FIFA 21

Amazon a de véritables velléités dans le jeu vidéo et s’en donne les moyens. Et cela ne passe pas seulement par la création de titres ou la transformation de Twitch Gaming en service Amazon un peu plus marqué. Il faut savoir séduire les joueurs et les faire venir à soi. Pour cela, la firme de Jeff Bezos met le paquet.

Pour aller plus loin

Twitch Prime devient Amazon Prime Gaming pour mieux se préparer au cloud gaming

Contenus exclusifs sur vos blockbusters préférés, jeux gratuits à découvrir ou redécouvrir… chaque mois, Amazon Prime Gaming distribue les cadeaux aux gamers, qu’ils soient sur PC ou consoles. Pas besoin de télécharger un logiciel, d’avoir acheté ses jeux sur Amazon. Il suffit d’être abonné à Amazon Prime. L’offre gaming est l’un des multiples avantages proposés aux inscrits, au même titre que la livraison express, Prime Music ou Video.

Des jeux pour consoles, PC et même mobiles

Et pour commencer l’année, Amazon sait parler au plus grand nombre. Parmi les contenus offerts en janvier, qui viennent s’ajouter aux offres toujours disponibles, on trouve notamment de quoi satisfaire les joueurs de Fall Guys : Ultimate Knockout, de GTA Online, de League of Legends ou Apex Legends avec du contenu exclusif distribué gratuitement chaque mois.

Et les joueurs de FIFA 21 vont être ravis. Ils peuvent désormais télécharger un pack de contenus exclusifs pour récupérer des avantage in-game. Attention, certains sont accessibles en durée limitée :

1 carte joueur avec une note de +81 OVR

4 cartes Or rares

Cartes des joueurs de l’Equipe de l’Année (TOTY) sont disponibles dans les packs pour une durée limitée

Drop 1 sur 9

On trouve aussi des jeux PC à télécharger comme les nouveautés Alt-Frequencies et Bridge Constructor Playground, l’étonnant HyperDot ou encore le chaotique Overcooked, le jeu de cuisine en équipes, qui font partie des 35 titres offerts. De nombreux titres de l’éditeur SNK sont également proposés (Samurai Shodown V Special, Metal Slug, The King of Fighters…).

Pour janvier 2021 :

> Jeux PC offerts :

When Ski Lifts Go Wrong : plus de 100 défis créatifs sous forme de puzzles et basés sur la physique, le sport et les catastrophes.

: plus de 100 défis créatifs sous forme de puzzles et basés sur la physique, le sport et les catastrophes. Void Bastards : jeu de tir stratégique révolutionnaire qui mettra votre intelligence à l’épreuve.

: jeu de tir stratégique révolutionnaire qui mettra votre intelligence à l’épreuve. Bridge Constructor Playground : 30 niveaux innovants dans lesquels il vous faudra construire des ponts sur des vallées profondes, des canaux ou des rivières. Soyez créatifs !

: 30 niveaux innovants dans lesquels il vous faudra construire des ponts sur des vallées profondes, des canaux ou des rivières. Soyez créatifs ! Alt-Frequencies : enregistrez, rembobinez et utilisez les émissions de radio pour révéler les théoriciens du complot et les hommes politiques.

: enregistrez, rembobinez et utilisez les émissions de radio pour révéler les théoriciens du complot et les hommes politiques. Along the Edge : un visual novel qui se déroule dans la campagne européenne, où vos choix auront un impact sur la personnalité et l’apparence du personnage principal.

> Jeux proposant du contenu offert pour consoles et PC :

Fall Guys

Apex Legends (contenu mensuel)

Valorant (contenu mensuel)

GTA et Read Dead Online (contenus mensuels)

Star Wars : Squadrons

Madden NFL 21

League of Legends et League of Runeterra (contenu mensuel)

Magic Tiles

…

Pour récupérer gratuitement les contenus et packs (armes, personnages, skins, modes, mises à niveau, etc.), c’est sur la page de Amazon Prime Gaming que cela se passe. Certains proposent ainsi des packs tous les mois sur plusieurs jeux tandis que certains cadeaux ne sont disponibles que pour une période temporaire.

À noter que des jeux mobiles sans publicité sont aussi disponibles comme Aquapark.io (courses en toboggan aquatique) ou Cube Surfer (empilement de cubes pour créer une tour à surfer) qui peut être téléchargé sur Android et iOS.

Comment profiter des offres Amazon Prime Gaming ?