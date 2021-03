Google Photos devient encore plus intelligent grâce à l’intégration de Google Lens

Google a mis à jour son service de stockage de photos pour intégrer la reconnaissance d’images intelligente de Google Lens.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, Google propose bien son assistant vocal, Google Assistant, mais pour les images la firme est également équipée d’un autre outil : Google Lens.

Lancé en 2017, Google Lens est un système de reconnaissance d’image permet de reconnaître des objets, de scanner du texte ou un QR Code, de se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi en pointant son étiquette avec la caméra, ou de traduire les éléments d’une carte de restaurant.

Néanmoins, pour profiter de Google Lens sur son smartphone, la procédure n’était pas des plus aisées. Si certains constructeurs proposent un menu dédié dans leur propre application photo, la procédure la plus simple jusqu’à présent consistait à lancer Google Assistant sur son smartphone puis à appuyer sur l’icône dédiée.

Une intégration plus poussée à Google Photos

Pour proposer une meilleure intégration de Google Lens à ses propres services, la firme de Mountain View a cependant décidé d’aller plus loin encore. Comme l’a remarqué le site Android Police, Google a en effet mis à jour Google Photos, son service d’hébergement et d’éditions de photos et vidéo, pour y intégrer automatiquement Google Lens.

« Nos lecteurs ont repéré quelques nouveaux outils lorsque vous appuyez sur l’icône Lens en regardant une photo sur l’application Google Photos », indique le site spécialisé.

Parmi les fonctionnalités notées par Android Police, on peut notamment citer la reconnaissance de texte. Ainsi, en analysant une image depuis son smartphone, contenant du texte, on va pouvoir le traduire, le lire ou même le transférer automatiquement sur un ordinateur à partir du moment où celui-ci est connecté au même compte Google. Il est également possible d’acheter sur Internet un produit reconnu par Google Lens ou de découvrir des images similaires.

Concrètement, cette intégration de Lens à Google Photos devrait permettre à davantage de personnes de découvrir les fonctions proposées par l’outil de reconnaissance d’images de Google.