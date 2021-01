Google Lens peut désormais traduire du texte, même sans Internet

L'application Google Lens a le droit à une nouvelle fonction bien pratique : la traduction en temps réel sans Internet.

Google Lens est rapidement devenu l’une des fonctions très pratiques d’Android sur smartphone. Le service se veut tout simplement être le pendant visuel de Google Assistant, et vous permet de faire plein de choses avec l’appareil photo du smartphone : faire vos devoirs, copier du texte imprimé, ou encore partager l’addition au restaurant.

L’une des fonctions plutôt évidentes du service est de vous proposer de traduire en direct ce que l’appareil photo voit. C’est en particulier pratique à l’étranger quand on ne connait pas parfaitement la langue du pays et que l’on veut se repérer. Problème, dans ce genre de situation on peut ne pas avoir accès à Internet pour éviter le hors forfait. C’est là qu’entre en jeu la nouvelle mise à jour de Google Lens.

La traduction hors-ligne commence son déploiement

Comme l’indique le site 9To5Google, la firme a commencé le déploiement d’une mise à jour de Google Lens. Elle passe par un déploiement sur les serveurs de Google, et ne peut donc pas être activée par l’utilisateur. Elle ajoute la possibilité de télécharger, pour quelques dizaines de mégaoctets, des langues à traduire hors-ligne.

Une fois la langue installée, Google Lens sera capable de faire une traduction d’un texte de cette langue vers la vôtre à partir d’une photo. Sur les captures d’écrans, on peut noter que la fonction présente très logiquement quelques limitations en mode hors-ligne. 9To5Google indique que le texte n’est par exemple pas sélectionnable ligne par ligne, comme avec le mode connecté à Internet.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le déploiement de cette fonctionnalité a commencé. Nous l’avons notamment déjà reçu sur le Google Pixel 5.