Google Lens peut faire vos devoirs à votre place

Google rajoute un filtre à Google Lens afin d'aider les étudiants à résoudre certains problèmes mathématiques. De quoi faciliter les devoirs avec des explications pas à pas.

À l’approche de la rentrée scolaire, Google a publié un long article sur les nouveautés autour de l’éducation, en prenant en compte les nouvelles conditions parfois créées par la crise sanitaire actuelle, impliquant parfois du télétravail et des cours à distance. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut notamment remarquer l’intégration de Socratic à Google Lens.

Toutes les réponses en une photo

Socratic est une application lancée en 2013 utilisant l’intelligence artificielle pour répondre à de nombreuses questions auxquelles des étudiants pourraient être confrontés au cours de leur scolarité, que ce soit en sciences, en mathématiques et plus encore. L’application a depuis été rachetée par Google en 2018 et intègre désormais, tout du moins en partie, Google Lens.

L’idée est simple : lancez Google Lens, prenez une photo de votre problème ou de votre équation mathématique et laissez-vous guider par l’application. Celle-ci est capable de vous donner la formule quadratique ou encore de factoriser vos équations en apportant un grand nombre de ressources supplémentaires pour aider à la compréhension.

Plus que la simple solution, Google Lens vous donnera des explications pas à pas ainsi que des détails sur les concepts utilisés. L’idée derrière cet ajout est bien d’aider les étudiants à comprendre leurs exercices et non de les faire entièrement à leur place, même si c’est également possible.

La réalité augmentée au service des études

Outre cela, Google Search permet également de visualiser des atomes en 3D en réalité augmentée pour les aider à mieux appréhender les modèles de mécanique quantique. C’est là une pratique de plus en plus courante au sein de l’écosystème Google. On se rappellera que depuis le début d’année, le moteur de recherche permet de visualiser des animaux en 3D en taille réelle.

Et ce n’est certainement que le début. Le moteur de recherche est également capable de montrer le fonctionnement de certaines structures cellulaires ou du corps humain en 3D, et on imagine bien que Google travaille déjà sur d’autres concepts similaires. À quand le système solaire ?