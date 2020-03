Une simple recherche sur Google fait apparaître des animaux 3D en taille réelle

Google vient de déployer une nouvelle fonction qui permet de faire apparaître des animaux en réalité augmentée lorsque vous les recherchez sur Google. Évidemment, nous avons testé.

Il suffit de taper « Loup » ou « Chat » dans Google sur votre smartphone, et vous allez pouvoir apparaître un animal en réalité augmentée grâce à la caméra arrière de votre smartphone, n’oubliez au préalable d’accorder les droits d’accès à votre caméra. Cette nouvelle fonction de Google Search est un exemple intéressant de l’utilisation de la réalité augmentée.

Elle avait déjà été présentée par Google lors de la Google I/O 2019 avec seulement quelques exemples à l’époque, comme la possibilité d’avoir des informations sur le grand requin blanc.

Google Search exploite ARCore et ARKit

Cela fonctionne sur Android et iPhone et ça exploite les API de ARCore et ARKit, les outils fournis respectivement par Google et Apple pour pouvoir exploiter des fonctions de réalité augmentée.

La liste des animaux disponibles est pour le moment réduite aux animaux les plus populaires : alligator, chien, chat, canard, lion, requin, serpent, tigre, loup, tortue, aigle, ours brin, panda géant, tigre… Théoriquement, ils sont censés être affichés en taille réelle, il vous faudra donc de la place chez vous ou dans votre jardin.