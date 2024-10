Xiaomi brade à -50 % ce pack parfait pour vos petits animaux de compagnie (avec caméra, distributeur de croquettes et fontaine, tous connectés)

Si vous souhaitez garder un œil sur votre animal de compagnie durant votre absence, Xiaomi propose le pack parfait : avec une caméra de surveillance, un distributeur de croquette connecté et une fontaine à eau, le tout pour moins de 140 euros.

Xiaomi est déjà une référence en matière d’objets connectés, et la firme chinoise pense même à nos compagnons poilus en proposant un distributeur de croquettes et une fontaine à eau connectée. Pouvoir fournir la juste quantité de croquettes ou renouveler et gérer tout ça à distance, c’est le rêve. Si ce genre d’appareil vous intéresse, la marque les met dans un pack à moitié prix, avec même une caméra pour toujours avoir un œil à votre petite boule de poil.

Que contient ce pack Xiaomi ?

Une petite caméra avec des images filmées à 360° en 2,5K

Une fontaine à eau connectée, de bonne qualité et en continu

Un distributeur de croquettes automatique pratique

Xiaomi propose un bundle regroupant une caméra connectée, un distributeur de croquettes connecté et fontaine à eau connecté, le tout pour 139,99 euros au lieu de 269,97 euros.

Distributeur de croquette, fontaine à eau, tout ce qu’il faut pour mettre bien votre boule de poils

Commençons par décrire le Xiaomi Smart Pet Food Feeder. Cet appareil plutôt discret va pouvoir stocker une belle quantité de croquettes (1,8 kg), de quoi nourrir un chat ou un petit chien pour une durée de 15 à 20 jours, d’après la marque. En l’associant avec l’application Xiaomi Home/Mi Home, vous allez pouvoir programmer des horaires de repas et la quantité de croquettes à distribuer. Vous pourrez aussi délivrer une quantité supplémentaire en dehors des horaires programmés. Et pour les plus gourmands, Xiaomi a prévu un clapet de distribution sécurisé, caché et hermétique pour maintenir les croquettes bien fraîches.

Concernant la Smart Pet Fountain, cette fontaine connectée est capable de fournir une eau de bonne qualité en continu à vos animaux de compagnie. Elle peut contenir jusqu’à 2 litres d’eau et la filtre en quatre étapes pour éliminer les particules fines, les poils, etc. L’eau peut circuler par intermittence, à une fréquence régulière, ou bien en continu. Et grâce à l’application, vous recevrez des notifications dès lors que le niveau d’eau est trop bas et qu’il est temps de nettoyer l’appareil ou de changer le filtre.

Une caméra bien pratique pour surveiller votre toutou ou votre chat

Installer une caméra de sécurité chez soi n’a jamais été aussi facile ni même aussi abordable qu’avec Xiaomi. Sa référence Smart Camera C400 prend de peu place, et se connecte en quelques clics à son application dédiée pour avoir toujours un œil sur votre petit animal de compagnie.

En plus de pouvoir regarder les bêtises de votre boule de poil, elle sera aussi efficace pour surveiller les intrusions grâce à sa capacité à détecter les mouvements. D’ailleurs, avec sa définition de 2,5K, les images sont nettes et détaillées, même lorsque vous zoomez le sujet. La caméra possède même une vision nocturne avec un illuminateur infrarouge intégré afin de capturer des images claires même lorsqu’il fait complètement noir.

Envie de découvrir d’autres références bien utiles au quotidien qui pourront vous faciliter la vie avec vos boules de poils, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires pour chats et chiens du moment.

