Google Lens : voilà comment copier du texte imprimé vers votre ordinateur

Google a mis à jour son application Google Lens. Elle vous permet désormais de prendre en photo du texte et de l'enregistrer directement dans le presse-papier de votre ordinateur pour que vous puissiez l'utiliser comme bon vous semble.

Décidément, Google Lens devient petit à petit un véritable couteau suisse de la part de Google. Après le scan de QR codes, la recherche de produits, la traduction ou les informations sur les menus d’un restaurant, Google a mis à jour son service intégré à Google Assistant pour vous permettre de copier simplement du texte… sur un ordinateur.

Il peut être particulièrement frustrant d’avoir à recopier de longues pages de texte d’un livre, d’une dissertation ou d’un document important de la version imprimée à l’ordinateur. C’est afin de simplifier cet usage que Google a décidé de proposer cette nouvelle fonctionnalité, comme le signale The Verge. Particulièrement simple à l’utilisation, elle s’active simplement en ouvrant Google Assistant sur votre smartphone, puis en sélectionnant l’icône de Google Lens.

Une fonctionnalité très simple d’utilisation

Dès lors, vous n’avez qu’à sélectionner l’icône de texte, puis à capturer l’élément que vous souhaitez en photo. Google Lens se chargera alors pour vous de reconnaître les éléments textuels sur l’image, puis vous pouvez les sélectionner. Dès lors, vous verrez apparaître une nouvelle option : copier sur l’ordinateur. En la validant, vous aurez alors le choix entre les différents ordinateurs sur lesquels vous êtes identifié via le navigateur Google Chrome. Une fois l’ordinateur validé… le texte est enregistré dans votre presse-papier. Un simple clic droit puis coller vous permettra de retrouver le texte directement sur votre PC. Libre à vous d’en faire ce que vous souhaitez : le formater dans un logiciel de traitement de texte, l’envoyer à vos contacts ou l’ajouter à une application de bloc-notes.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Lens est d’ores et déjà disponible à la fois sur Android et sur iOS. Bien évidemment, il n’est pas nécessaire de passer par Google Assistant pour effectuer cette tâche et vous pouvez le faire directement depuis l’application Google Lens dédiée.

L’un des principaux intérêts de cette fonctionnalité est également l’enregistrement de prises de notes manuscrites. Google travaille en effet depuis plusieurs années sur la reconnaissance d’écriture manuscrite et cette fonction peut donc être bien pratique pour recopier au propre des éléments que vous avez peut-être écrit à la va-vite sur un morceau de papier, ou pour numériser vos notes. Reste que Google ne fait pas non plus des merveilles et qu’il faudra donc proprement écrire afin que le service reconnaisse les lettres et mots en question.