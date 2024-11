Google Pixel 9 : le prix le plus bas est chez AliExpress pendant le Black Friday

AliExpress propose lui aussi de nombreuses offres Black Friday. Toute la semaine, il propose les références les plus premium et les plus récentes de la tech à prix cassé. Smartphones, consoles de jeu, caméras d’action : voici les offres à ne pas manquer.

Un mois avant Noël, AliExpress vous met des étoiles plein les yeux avec ses promotions spéciales Black Friday. La plateforme promet jusqu’à 78 % de réduction sur une large sélection de produits tech récents et emblématiques.

Le site regorgeant d’offres en tout genre, nous avons sélectionné pour vous quelques pépites à ne surtout pas manquer en amont du célèbre vendredi noir et jusqu’au 3 décembre :

Pixel 9 : un smartphone élégant, compact et doué en photo

Parfois, vous avez juste envie de sortir avec votre smartphone dans la poche, sans vous encombrer d’un sac. Mais voilà, les modèles compacts sont rares et sont généralement peu performants. Pour combler ce manque, Google a lancé en août dernier le Pixel 9, un puissant photophone de 6,3 pouces.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sous sa coque au design raffiné, ce smartphone cache une configuration musclée, comprenant une puce Google Tensor G4, 12 Go de mémoire vive et une large batterie offrant jusqu’à 24 heures d’autonomie. L’affichage est également de qualité avec un lumineux écran AMOLED FHD+ rafraichissant l’image à 120 Hz.

Mais la véritable force de ce smartphone réside dans son appareil photo. Google l’a, en effet, pourvu d’un double capteur de 50 et 48 mégapixels stabilisé optiquement et capable de filmer jusqu’en 4K. Un puissant traitement de l’image complète cette configuration et offre des outils de retouches pratiques et faciles à utiliser.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 3 décembre, le Pixel 9 est accessible pour seulement 670 euros au lieu de 899 euros, avec ses 7 ans de mise à jour d’Android et de sécurité.

Miyoo Mini+ : une console de rétrogaming à emporter partout

Idéales pour s’occuper dans les transports, à sa pause déjeuner ou simplement retrouver le plaisir de jouer aux titres iconiques des années 90 et 2000, les consoles de rétrogaming gagnent du terrain en France. Et pas besoin de se ruiner pour s’équiper, AliExpress proposant pour le Black Friday la Miyoo Mini+ à tout juste 32,30 euros au lieu de 149 euros, soit avec une belle remise de 78 %.

La console de jeu portable Miyoo Mini+ // Source : Miyoo

Pour un prix aussi contenu, vous accédez à une console aussi pratique que confortable. En déplacement, son écran LCD IPS de 3,5 pouces est largement suffisant pour profiter de tous vos jeux favoris, depuis Zelda à Mario Kart en passant par les divers opus de Final Fantasy. D’ailleurs, son autonomie ne vous fera pas défaut, la Miyoo Mini+ pouvant tenir jusqu’à 6 heures avec une charge complète. Et de retour à la maison, vous pouvez retrouver tout le confort d’un PC ou d’une console de salon en la raccordant en HDMI à un moniteur externe ou un téléviseur.

Poco X6 Pro 5G : un smartphone abordable taillé pour le gaming

Inutile de se ruiner pour s’offrir un smartphone de gaming. Déjà accessible à sa sortie en janvier dernier avec son prix de lancement de 420 euros, le Poco X6 Pro tombe à seulement 259,90 euros sur AliExpress pour le Black Friday.

Le Poco X6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Propulsé par le SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra, par 8 Go de RAM, et bénéficiant de la technologie WildBoost 2.0, ce smartphone noté 8/10 par Frandroid offre des performances remarquables pour un prix aussi modique. Et pour que le plaisir du jeu soit complet, la marque a opté pour un magnifique écran AMOLED 1,5K et 120 Hz de 6,67 pouces. Une telle configuration a également de quoi ravir les adeptes de sVOD, surtout que le Poco X6 Pro peut tenir toute une journée avec une batterie pleine.

Insta360 X4 : une mini caméra d’action emplie de fonctionnalités premium

Si les caméras d’action sont très appréciées des sportifs, elles s’avèrent aussi très utiles pour immortaliser ses vacances, ses sorties entre amis ou ses excursions en pleine nature. Aussi légère qu’un smartphone avec ses 203 g, la caméra Insta360 X4 est l’une des plus abouties du moment. Ultra-robuste, elle brave le chaud comme le froid et peut même être immergée dans l’eau jusqu’à 10 mètres.

La caméra d’action Insta360 X4, compacte et légère // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La diversité de ses modes de prise de vue (à la première personne, en portrait ou à 360°), sa définition 4K et sa réduction active de bruit promettent des vidéos de qualité supérieure. Mieux, l’application Insta360 pour iOS et Android vous permet de recadrer facilement vos séquences, de faire disparaître en un clic la perche à selfies et d’ajouter des effets. Voilà de quoi devenir la personne à suivre sur les réseaux sociaux.

Pour le Black Friday et jusqu’au 3 décembre, cette excellente caméra d’action notée 9/10 par Frandroid passe de 559,99 à 388,61 euros sur AliExpress grâce au code promo BFFR060.

Retrouver la Insta360 X4 à prix réduit sur AliEpxress BFFR060

Boostez vos remises grâce à ces codes promo additionnels

En marge des promotions affichées par les marchands, AliExpress propose toute une série de codes promo, valables sur une large sélection d’articles tech :

3 euros de remise dès 19 euros d’achat avec le code BFFR003 ;

; 6 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code BFFR006 ;

; 12 euros de remise dès 89 euros d’achat avec le code BFFR012 ;

; 20 euros de remise dès 139 euros d’achat avec le code BFFR020 ;

; 30 euros de remise dès 209 euros d’achat avec le code BFFR030 ;

; 60 euros de remise dès 399 euros d’achat avec le code BFFR060 ;

; 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code BFFR080.

Pour savoir si vos coups de cœur bénéficient de ces remises complémentaires, il suffit de se rendre sur la fiche du produit et de regarder si le marchand en fait mention. Dans le doute, vous pouvez tenter de les ajouter directement sur la page dédiée au paiement, juste avant de valider la commande. Attention toutefois à choisir le bon code promo, car ceux-ci ne sont pas cumulables.