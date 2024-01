Prise en main du Poco X6 Pro : un smartphone gaming sous HyperOS

Fraichement annoncé, le Poco X6 Pro est déjà arrivé à la rédaction de Frandroid. À défaut d'avoir eu le temps d'en faire un test complet, voici une prise en main permettant de se forger une première idée de ce téléphone.

La gamme Poco de Xiaomi a pour but de proposer de bonnes performances Ă un prix contenu. Il s’agit gĂ©nĂ©ralement de smartphones particulièrement adaptĂ©s au jeu et les dernières gĂ©nĂ©rations ont Ă©galement progressĂ© sur les autres domaines, comme la photo ou le design.

Tout juste annoncé, le Poco X6 Pro de Xiaomi est arrivé à la rédaction, nous permettant de vous livrer nos premières impressions sur ce smartphone proposé à 419 euros.

Fiche technique du Poco X6 Pro

Modèle Xiaomi Poco X6 Pro Dimensions 74,34 mm x 160,45 mm x 8,25 mm Interface constructeur HyperOS Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 446 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra Puce graphique Mali G615-MC6 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 186 g Couleurs Noir, Jaune, Gris Fiche produit

 Un smartphone « shiny »

Xiaomi s’est longtemps cherchĂ© sur le design de ses Poco, mais semble avoir trouvĂ© sa voie. De fait, le Poco X6 Pro ressemble beaucoup Ă son prĂ©dĂ©cesseur, le Poco X5 Pro, dĂ©jĂ testĂ© dans nos colonnes, en plus raffinĂ© toutefois.

En le regardant de face, on pourrait presque croire qu’il s’agit d’un smartphone premium. Ses bordures sont fines, quasi uniformes, et son poinçon, centrĂ© sur la barre de statut, reste discret. Sans poser notre sonde sur l’Ă©cran Amoled de 6,67 pouces, on peut constater Ă l’Ĺ“il nu qu’il est de qualitĂ©, lumineux (Xiaomi annonce 1200 nits et jusqu’Ă 1800 en pic HDR) et avec de belles couleurs. Elles tirent peut-ĂŞtre lĂ©gèrement sur le bleu, mais il faudra le tester plus profondĂ©ment pour le confirmer et il est de toute façon possible de configurer la colorimĂ©trie selon ses prĂ©fĂ©rences dans les paramètres du système.

Seul questionnement : son revĂŞtement semble plutĂ´t brillant et il faudra donc vĂ©rifier s’il reste parfaitement lisible en plein soleil, ce que sa luminositĂ© devrait permettre. Son taux de rafraichissement promet pour sa part de ne pas se montrer limitant en jeu puisqu’il monte Ă 120 Hz.

Brillant, c’est Ă©galement le terme que l’on peut employer pour dĂ©crire son dos en plastique qui marque les traces de doigts. Mais n’y voyez pas une remarque taquine dans la mention du matĂ©riau utilisĂ© ; le plastique permet au Poco X6 Pro de peser Ă peine 186 g sur la balance et Xiaomi a travaillĂ© son armature de telle sorte qu’il ne ploie pas Ă la moindre pression.

Le tout est maintenu par un cadre mat droit. Si droit qu’il peut tenir sur la tranche. Ce format procure une excellente prĂ©hension, mais il a tendance Ă ĂŞtre moins agrĂ©able dans la paume qu’avec des chanfreins biseautĂ©s. Les boutons sont quant Ă eux correctement positionnĂ©s et facilement accessibles.

Sur la partie supĂ©rieure de son dos se trouve un rectangle protubĂ©rant dans lequel se trouvent trois objectifs et un flash reprenant la mĂŞme forme pour assurer un Ă©quilibre. Chacun se fera son avis sur ce point, mais je trouve l’ensemble plutĂ´t rĂ©ussi. Dommage qu’il soit limitĂ© Ă la certification IP54

Un premier aperçu d’HyperOS

Le Poco X6 Pro est le premier smartphone que nous ayons l’occasion de tester qui tourne sous HyperOS 1.0 (basĂ© sur Android 14). Pour rappel, il s’agit de la nouvelle interface de Xiaomi, remplaçant MIUI. En thĂ©orie tout du moins, puisqu’en pratique il pourrait tout aussi bien s’agir d’une grosse mise Ă jour de MIUI.

Pourtant, si MIUI est une interface plutĂ´t brouillonne, marquĂ©e par ses nombreuses mises Ă jour qui ont au fil du temps empilĂ© de nouvelles fonctions les unes sur les autres, HyperOS remet de la cohĂ©rence et de l’ergonomie dans tout ça.

Le centre de contrĂ´les par exemple fait la part belle aux paramètres rapides. La moitiĂ© de l’Ă©cran leur est rĂ©servĂ©, facilitant l’accès Ă de nombreuses fonctionnalitĂ©s, et on y trouve mĂŞme un lecteur multimĂ©dia. De mĂŞme, le tiroir d’applications est divisĂ© en sections pour retrouver ses apps prĂ©fĂ©rĂ©es par thème. C’est plutĂ´t bien vu, mĂŞme s’il faudra voir si l’usage se fait naturellement.

Prenons le temps de faire un point sur les applications justement. En plus des applications traditionnelles de Google, on trouve Ă©galement quelques doublons (Navigateur Mi, ShareMe, Scanneur), des applications propriĂ©taires plus ou moins pratiques (Boussole, Mi Mover pour le transfert d’un tĂ©lĂ©phone Ă l’autre, Services et Commentaires en cas de problème, un antivirus qui scanne tout ce que vous faites…), mais aussi une tĂ©tra-chiĂ©e de partenariats non dĂ©sirĂ©s. Amazon, Facebook, Tiktok, Spotify, Netflix… pourquoi pas. Booking, AliExpress, LinkedIn, Trip.com, Amazon Music, Opera… bof. Mais les 8 jeux dignes de la Game Boy ? Vraiment ? Au final, c’est plus d’une vingtaine d’applications (plus de 3 Go) dont on pourrait se passer et qu’il faut dĂ©sinstaller Ă la main.

Une fois ces bloatwares désinstallés, le système brille par sa légèreté et sa fluidité à toute épreuve. Même avec des téléchargements en tâche de fond, le téléphone ne montre aucun signe de faiblesse.

Du cĂ´tĂ© des fonctionnalitĂ©s et de la personnalisation, Xiaomi a bien sĂ»r mis le paquet. Il serait trop long de tout lister ici, mais nous en reparlerons lors de notre test complet. Pour ce qui est des fonctions d’IA promises en revanche, nous n’en avons pas trouvĂ© de traces, mais peut-ĂŞtre se ressentent-elles Ă la longue ?

Et en jeu, ça donne quoi ?

Sous le capot, Xiaomi abandonne Qualcomm pour opter pour une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Il s’agit d’un SoC octa-core gravĂ© en 4 nm avec un GPU Mali G615 et Ă©paulĂ© par 8 ou 12 Go de RAM selon la version. Dans notre cas, il s’agit de la version 12 Go.

Xiaomi affirme que cette configuration lui permet d’atteindre un score de 1 464 228 sur AnTuTu. Ă€ titre de comparaison, nous avions obtenu 528 386 lors de notre test du Poco X5 Pro (mais avec une version diffĂ©rente d’AnTuTu) et le Galaxy S23 Ultra obtient quant Ă lui un score de 1 525 434. Autant dire qu’on s’approche — thĂ©oriquement — des performances de l’ultra premium.

Et il faut bien avouer que le Poco X6 Pro n’usurpe pas ses prĂ©tentions. C’est bel et bien un smartphone taillĂ© pour le jeu. Sur Genshin Impact, les paramètres sont rĂ©glĂ©s par dĂ©faut sur « Moyen » Ă 30 FPS et le jeu tourne comme un charme. Dès lors que l’on pousse les potards sur « Maximum », Ă 60 FPS, un message nous indique que c’est « Trop Ă©levé » pour le hardware… mais c’est mĂ©sestimer le tĂ©lĂ©phone. On remarque bien quelques lĂ©gers freeze frames de temps Ă autre, mais pas de quoi entacher le confort de jeu. Et mĂŞme sur une longue session de jeu, la chauffe reste largement contenue.

La photo n’est pas son point fort

Ce n’est pas un test complet du Poco X6 Pro, vous ne trouverez donc pas ici d’analyse dĂ©taillĂ©e de sa qualitĂ© photo. Sachez nĂ©anmoins qu’il dispose d’un grand-angle de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un module macro de 2 Mpx.

Que ce soit dans un environnement Ă©clairĂ© ou de nuit, le rendu est assez lisse et manque de dĂ©tails. Cela se ressent d’autant plus sur les visages ; mĂŞme avec le mode « Embellir » Ă 0, la peau manque de texture.

Un smartphone gaming avant tout

Le Poco X6 Pro est donc une belle avancée sur son créneau : celui des smartphones puissants à petit prix. Il a nettement de quoi satisfaire les joueurs pour seulement 420 euros, ce qui est assez rare pour être noté. Évidemment, pour y arriver, il doit faire quelques concessions, notamment sur la photo, mais on ne peut pas non plus tout avoir…