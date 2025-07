iOS 26 bêta 4 : Apple continue d’ajuster Liquid Glass

Apple corrige le tir avec iOS 26 bêta 4 en restaurant la transparence du Liquid Glass. Après les critiques sur la bêta 3, la firme américaine cherche l’équilibre.

Apple a publié bêta 4 d’iOS 26 en réajustant le curseur sur son fameux Liquid Glass.

Après avoir rendu l’effet plus opaque dans la bêta 3 suite aux retours mitigés, la firme de Cupertino restaure une transparence plus prononcée, cherchant le juste équilibre.

Une bêta 3 qui ne faisait pas l’unanimité

Apple avait rendu le Liquid Glass tout opaque, transformant ce qui devait être un effet « verre liquide » révolutionnaire en vulgaire verre dépoli. Le souci, c’est qu’Apple avait voulu bien faire.

L’idée était d’améliorer la lisibilité en rendant les barres de navigation moins transparentes. Sauf que dans l’opération, l’effet perdait tout son charme et ressemblait à n’importe quelle interface classique. Autant dire que ça ne collait pas avec l’image premium d’Apple.

La bêta 4 rectifie

Apple a su entendre les critiques. La bêta 4 restaure un niveau de transparence qui fait plaisir à voir. L’effet Liquid Glass retrouve son côté spectaculaire sans non plus rendre l’interface illisible. Le Centre de notifications garde sa transparence totale dans certains modes, histoire de rappeler que oui, on est bien sur iOS 26.

En vrai, créer un effet comme le Liquid Glass, c’est un vrai casse-tête technique. Il faut que ce soit beau, mais aussi lisible sur tous les fonds d’écran possibles. Trop transparent, on ne voit plus rien. Pas assez, ça perd son intérêt. Et il faut encore que ça respecte les normes d’accessibilité pour les malvoyants.

Les équipes design d’Apple doivent jongler avec plein de contraintes. Il y a les goûts des utilisateurs, les normes d’accessibilité, les différentes tailles d’écran, les conditions d’éclairage… Pas évident de contenter tout le monde avec un seul réglage.

La bêta publique arrive dans quelques jours, ce qui va permettre de tester l’effet sur une audience plus large. Si ça passe bien, Apple aura trouvé son équilibre. Sinon, il faudra encore ajuster avant la sortie finale en septembre.

D’autres petites nouveautés qui font plaisir

Au-delà du Liquid Glass, iOS 26 bêta 4 apporte plusieurs améliorations. L’app Appareil photo a droit à un écran de démarrage informatif qui explique sa refonte, histoire que les utilisateurs comprennent les changements.

L’icône de l’app a aussi été retouchée avec moins de bordure noire et un capteur plus imposant qui ressemble davantage à un ultra grand-angle.

Apple a également remis en route les résumés de notifications d’actualités et de divertissement, après les avoir suspendus dans les versions précédentes.

Côté personnalisation, de nouvelles options de couleur dynamique font leur apparition pour les fonds d’écran, et CarPlay récupère lui aussi des options de couleur pour s’harmoniser avec iOS 26.

Apple a pensé à la lisibilité en assombrissant automatiquement l’écran de verrouillage quand des notifications sont présentes – pratique pour mieux lire les messages.

L’app Téléphone gagne des paramètres améliorés pour la gestion des appelants inconnus et le filtrage d’appels, deux fonctions bien utiles contre le spam téléphonique.