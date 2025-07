Le nouveau Surface Laptop 5G montre que Microsoft n’a pas complètement abandonné Intel

Alors que l’avenir des PC semble se dessiner du côté des puces ARM, Microsoft prouve qu’il n’en a pas tout à fait fini avec Intel en sortant une version Core Ultra Series 2 (et 5G !) de son Surface Laptop.

Crédit : Microsoft

Sortie en mai dernier, le Surface Laptop 13 signait le virage définitif des ordinateurs Microsoft dans le monde des puces Qualcomm… Enfin presque. En effet, la firme de Redmond vient d’annoncer une nouvelle version de son PC équipé d’un processeur Intel, histoire de satisfaire tout le monde.

Comme le note Ars Technica, l’appareil est surtout présenté comme une solution à destination des professionnels, mais pourra aussi être acheté par celles et ceux qui ne souhaitent pas encore basculer dans le monde des puces ARM sur leurs PC.

20h d’autonomie et de l’IA à foison

D’apparence, ce nouveau Surface Laptop ressemble comme deux gouttes d’eau à l’ancien. On y retrouve l’écran de 13 pouces, un port USB-A, deux ports USB-C, 16 ou 32 Go de RAM et 256 Go ou 1 To de stockage. Le seul changement visible se trouve du côté du flanc droit qui accueille un tiroir SIM, puisque l’appareil est compatible avec la 5G.

À l’intérieur, bien évidemment, l’organisation a été un peu revue pour laisser de la place aux antennes 5G et au processeur Intel qui vient donc remplace le système Qualcomm du précédent modèle. Bien évidemment, ce Surface Laptop embarque une puce dédiée à l’intelligence artificielle capable de faire tourner Copilot et toutes les autres fonctions d’IA intégrées à Windows 11.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’ordinateur prend aussi en charge les sims virtuels (eSIM), dispose d’un port jack et l’écran est capable de grimper jusqu’à 120 Hz en fréquence de rafraîchissement, comme son petit frère sous puce Qualcomm. Le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 sont également de la partie et Microsoft annonce une autonomie de 20 h, soit un peu moins que le modèle Snapdragon.

À partir de 1849 €

L’ordinateur devrait être disponible dans le commerce à partir du 2 septembre prochain. Côté tarif, le tropisme « pro » de ces PC fait gonfler généreusement l’addition, puisque la version de base (sans 5G) sera vendue 1849 €, tandis que la déclinaison avec Core Ultra 7, 5G et tout le toutim coûteront 2339 €.

Pour aller plus loin

Les Surface Laptop et Surface Pro se déclinent en architecture Intel pour les pros

Bien évidemment, ces tarifs sont à mettre au regard du public visé, à savoir les entreprises et les professionnels. Pour les particuliers, Microsoft conseille plus volontiers les PC sous architecture ARM. Mais les plus attachés au bon vieux x86 auront au moins le choix maintenant.