Microsoft prolonge gratuitement le support de Windows 10, mais à une condition

Microsoft permet à ses utilisateurs de prolonger gratuitement les mises à jour de sécurité de Windows 10 d’un an. Une respiration bienvenue, mais qui ne sera pas sans contrepartie.

14 octobre 2025. Une date ancrée pour de nombreux utilisateurs de PC qui devront basculer de Windows 10 à Windows 11. Une transition difficile, qui demandera pour certaines personnes de changer purement et simplement de PC. Une obsolescence dont a conscience Microsoft qui souhaite mettre à disposition des solutions pour faciliter cette transition.

Un an supplémentaire

Il y a quelques semaines, on apprenait que Windows permettrait de profiter d’un an de suivi supplémentaire contre un abonnement de 30 euros par an environ. Cette offre persiste, mais une nouvelle va faire son apparition en permettant de s’inscrire gratuitement à ce programme, rapporte Windows Central.

Comment profiter des mises à jour gratuites ?

Pour en bénéficier, les utilisateurs devront accepter de synchroniser les paramètres de configuration de leur machine avec le cloud de Microsoft. Cette synchronisation pourra se faire si les utilisateurs ont un compte Microsoft relié à leur PC. Pour s’inscrire au programme, il suffira de se rendre dans Paramètres > Mise à jour & sécurité >Windows Update. Si le PC remplit les conditions nécessaires, un lien devrait s’afficher pour participer à cette extension.

Autrefois réservée aux membres du programme Insider, Microsoft semble décidée à ouvrir cette offre de sécurité à l’ensemble de ses clients. De quoi apaiser les tensions à venir et laisser un peu plus de temps aux utilisateurs pour se préparer.

