Microsoft offre Office (Word, Excel, PowerPoint) gratuitement… mais il y a un hic

Microsoft a discrètement lancé une nouvelle version gratuite d’Office pour Windows qui vous permet de modifier des documents sans avoir besoin d’un abonnement Microsoft 365 ou d’une clé de licence.

Vous rêvez d’utiliser Word, Excel ou PowerPoint sans débourser un centime ? Bonne nouvelle : Microsoft a discrètement sorti une version gratuite d’Office pour Windows.

En effet, depuis aujourd’hui, 24 février, des utilisateurs ont remarqué qu’en lançant une appli Office sans se connecter à un compte Microsoft 365, ils pouvaient continuer à bosser gratuitement. Pas besoin d’abonnement ou de clé de licence, juste un peu de patience face aux compromis.

Spoiler : il y a des pubs, des limites, et ça ne plaira pas à tout le monde. Mais pour les petits budgets ou les besoins légers, ça peut faire l’affaire.

Les limites, c’est quoi le deal ?

Alors, qu’est-ce qu’on gagne et qu’est-ce qu’on perd avec cette version gratuite ? Déjà, elle repose sur les vrais logiciels de bureau, ceux qu’on connaît tous, pas juste une version allégée en ligne. Mais ne vous emballez pas trop : la plupart des options pratiques sont bloquées. Par exemple, oubliez les mises en page ultra sophistiquées, la dictée vocale ou les petits plugins malins qui rendent la vie plus facile. C’est du basique, point barre.

Et puis, il y a les pubs. Une bannière qui squatte le côté droit de votre écran pendant que vous rédigez une lettre ou que vous faites un tableau… Pas hyper discret, hein ? En plus, vous ne pouvez sauvegarder vos fichiers que sur OneDrive, le cloud de Microsoft. Si vous voulez bosser sur un fichier stocké directement sur votre PC, c’est niet. Bref, c’est gratuit, mais ça se sent que Microsoft veut vous pousser gentiment vers l’abonnement payant.

Pas besoin de chercher un lien secret ou de fouiller le dark web pour chopper cette version. Téléchargez la version légale sur le site de Microsoft. Quand vous ouvrez Word, Excel ou PowerPoint pour la première fois, une fenêtre vous demande de vous connecter. Ignorez-la ! Cliquez sur “continuer sans connexion”, et hop, vous voilà dans le mode gratuit. Vous pourrez ouvrir vos docs, les lire, faire quelques modifications simples, mais ne comptez pas sur des miracles.

Microsoft semble tester cette formule en douce, sans fanfare ni communiqué officiel. Peut-être qu’ils veulent voir si ça plaît avant de le déployer partout ? Pour l’instant, ça ressemble à une phase d’essai, peut-être limitée à certains coins du globe ou à un petit groupe d’utilisateurs. On garde les yeux ouverts pour plus d’infos, parce que là, c’est encore un peu flou.

