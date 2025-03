Samsung réparera gratuitement votre barre de son, mais à une condition

Samsung vient enfin de réagir officiellement au fiasco qui touche plusieurs de ses barres de son haut de gamme depuis mi-mars. Le constructeur reconnaît qu’une mise à jour logicielle défectueuse est à l’origine du problème et promet une réparation gratuite pour tous les appareils affectés.

Cette annonce intervient après plusieurs jours de confusion et de frustration pour de nombreux utilisateurs, dont les barres de son sont devenues totalement inutilisables suite à l’installation automatique du firmware version 1020.7.

Malheureusement, la réparation promise par Samsung impliquera probablement l’envoi des appareils en centre de service. Un processus qui s’annonce contraignant pour les propriétaires, surtout pour des barres de son imposantes comme la HW-Q995D.

Jim Kiczek, responsable de l’audio chez Samsung Electronics America, a précisé que la réparation serait offerte gratuitement, quel que soit le statut de garantie de l’appareil. Cependant, les détails pratiques de cette opération restent flous.

Certains utilisateurs rapportent déjà des expériences mitigées avec le service client de Samsung. Sur les forums, on peut lire que tous les techniciens ne semblent pas encore informés de cette politique de réparation gratuite. D’autres évoquent des délais d’attente potentiellement longs en raison d’une pénurie de pièces détachées.

Samsung n’a pas encore communiqué de procédure claire pour les clients concernés. Il est donc recommandé de contacter directement le support de la marque pour obtenir des instructions précises.

Cette mésaventure risque de laisser des traces dans la confiance des consommateurs envers Samsung. La marque, réputée pour la qualité de ses barres de son, devra redoubler d’efforts pour regagner la confiance de ses clients. Une gestion efficace de cette crise sera cruciale pour préserver sa réputation sur le marché très concurrentiel de l’audio home cinéma.

