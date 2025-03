Fiasco chez Samsung : vos barres de son HS à cause d’une mise à jour logicielle

Vous avez une barre de son Samsung et elle ne fonctionne plus ? Vous n’êtes pas seul : une mise à jour a transformé ces appareils en presse-papiers géants.

Des milliers de clients se plaignent depuis que Samsung a déployé une mise à jour ratée. On parle ici de modèles haut de gamme comme la HW-Q990D, mais aussi d’autres références plus populaires comme la HW-Q800D ou la HW-S801D.

Une mise à jour qui casse tout

Tout commence avec la version 1020.7 du firmware, déployée la semaine dernière. Un firmware, c’est le logiciel qui dit à la barre de son comment fonctionner. Sauf que là, cette mise à jour n’a pas l’effet escompté. Résultat ? Les barres de son ne répondent plus : les boutons sont HS, la télécommande ne sert à rien, et même l’application Smart Things, censée tout contrôler, reste muette. Pire encore, plus aucun son ne sort, que vous soyez branché à votre télé ou à une console. En gros, votre barre de son est devenue une brique hors de prix.

Et ce n’est pas un problème isolé. Sur les forums Samsung du monde entier, les plaintes affluent. Des utilisateurs en France, aux États-Unis ou ailleurs racontent la même galère. Certains modèles moins connus, comme le HW-935GD, seraient aussi touchés. Pour l’instant, impossible de savoir combien d’appareils sont concernés, mais si vous avez une de ces barres de son, mieux vaut vérifier votre version de firmware avant de cliquer sur « Mettre à jour ».

Samsung dans le flou

Face à cette pagaille, Samsung semble jouer les muets. Du moins, pour le moment. Pas de communiqué officiel, pas d’explication sur les forums allemands, et les demandes des journalistes restent sans réponse. Du côté du support client, c’est le chaos : certains disent qu’un nouveau firmware arrivera bientôt via une clé USB, tandis que d’autres affirment qu’il faut renvoyer l’appareil à Samsung. Et tenez-vous bien : dans ce dernier cas, les frais d’expédition – plus de 20 euros – seraient à la charge des clients. Pour un défaut causé par le fabricant, ça fait grincer des dents.

Les délais annoncés ne rassurent pas non plus. Comptez trois à quatre semaines minimum pour une réparation. En attendant, les utilisateurs se retrouvent sans solution, et beaucoup s’interrogent : Samsung va-t-il assumer ses responsabilités et proposer une indemnisation ? Pour l’instant, mystère. Mais si vous n’avez pas encore installé la mise à jour, désactivez vite les mises à jour automatiques dans les paramètres. Ça pourrait vous sauver la mise.