La PS3 a le droit à une mise à jour logicielle, 8 ans après la fin de sa production

Voici une belle démonstration de la part de Sony sur la longévité que l’on peut donner à des produits. Plus de 19 ans après son lancement, la PlayStation 3 recoit une mise à jour logicielle.

PlayStation 3 pour illustration // Source : Nikita Kostrykin pour Unsplash

Au moment où la question de la longévité et de la réparabilité de nos appareils est de plus en plus importante dans la tech, Sony fait un geste qui peut être apprécié.

Le constructeur a discrètement publié une mise à jour logicielle 4.92 pour la PlayStation 3. Oui, on parle bien de la console lancée au milieu des années 2000 et qui a totalement cessé d’être fabriquée en 2017.

Plus de 8 ans après cette date, elle continue donc de recevoir une mise à jour logicielle de la part du fabricant.

Une question de lecture des films

En réalité, il s’agit tout simplement d’une mise à jour de la clé de chiffrement lié au lecteur Blu-ray. C’est une mise à jour obligatoire pour permettre au lecteur de la console de garder sa conformité avec AACS, Advanced Access Content System, le système de sécurité des Blu-ray.

Officiellement, la mise à jour permet aussi « d’améliorer les performances » de la console d’après Sony. Mais on a quelques doutes que cela se traduise par des améliorations perceptibles pour l’utilisateur. On a plutôt l’impression de voir une phrase générique pour décrire une simple petite mise à jour, comme on peut souvent en voir sur les App Store.