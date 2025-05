Microsoft améliore le support du HDR sur Windows 11

Microsoft teste une nouvelle option sur Windows 11 qui permettra à ses utilisateurs de profiter d’un meilleur contrôle de leur mode HDR.

Source : Microsoft

Windows semble vouloir se rattraper sur la gestion de son mode HDR. Cette nouvelle forme d’affichage couvrant une large gamme de luminosité, aujourd’hui largement répandue sur les TV, s’implante encore difficilement sur PC.

En déployant une meilleure gestion de ce mode, Microsoft veut permettre à ses usagers de profiter au mieux de certaines vidéos et jeux vidéo compatibles.

Un affichage repensé

C’est sur la version bêta de Windows 11 24H2 (build 26120.3950 – KB5055653), réservée aux membres du programme Insiders que Microsoft a introduit ces nouvelles options de gestion du HDR.

Aujourd’hui, les utilisateurs d’une version stable, ont des options limitées ne leur permettant que de vérifier si leur écran est compatible et d’activer ou non la diffusion de vidéo HDR.

L’actuel mode HDR sur Windows 11 ne propose que des options limitées. // Source : Capture d’écran pour Frandroid

Dans la nouvelle version, Microsoft souhaite aller plus loin et offrir une expérience plus personnalisée.

Aperçu du futur système HDR sur Windows 11 // Source : Windows

On peut observer sur la capture d’écran fournie par Microsoft que de nouvelles options feront leur apparition. Au-delà de l’activation de base, les PC équipés d’écrans Dolby Vision pourront activer ou désactiver le mode Dolby Vision indépendamment du mode HDR. De plus, les utilisateurs disposeront bientôt d’une option leur permettant d’autoriser la diffusion de vidéo HDR dans le cadre de vidéos visionnées en streaming, et ce même si la HDR est désactivée au sein de Windows.

Un choix qui restera à ajuster en fonction de la qualité d’affichage desdites vidéos sur l’écran des utilisateurs.

Actuellement en phase de test, il faudra faire preuve de patience avant de voir cette mise à jour largement déployée pour tous les utilisateurs.