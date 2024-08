Windows va permettre d’activer le HDR à la carte, et cela change beaucoup de choses

Windows 11 va bientôt vous permettre de lire des vidéos HDR en streaming, même si le HDR est désactivé sur tout le système. Derrière cette nouveauté se cache une excellente nouvelle pour l’avenir de la technologie sur Windows.

C’est un bien triste constat, mais il est véridique : Windows gère malheureusement assez mal le HDR, une technologie qui a encore du mal à se démocratiser sur PC alors qu’elle est désormais reine sur les téléviseurs.

Si Microsoft a tenté de corriger le tir en ajoutant notamment la calibration HDR au sein de Windows 11 22H2 en 2022, le système n’a jamais vraiment perfectionné son support de la norme, pour les films, mais aussi les jeux vidéo.

Mais tout espoir n’est pas vain, car Microsoft offre progressivement plus de contrôle aux utilisateurs d’écrans HDR, avec l’arrivée d’une nouvelle option qui répond directement à ces critiques.

Le HDR oui, mais que pour les vidéos en streaming

Microsoft a dévoilé aujourd’hui une mise à jour de Windows 11 pour les membres Insiders (build 27686) et comme d’habitude, certaines fonctionnalités cachées se sont invitées. On peut faire confiance à phantomofearth sur Twitter (X) qui a découvert une nouvelle option dans la section HDR des paramètres Windows.

Celle-ci ajoute le support du streaming vidéo en HDR, même lorsque le HDR est désactivé sur Windows. On parle ici des vidéos diffusées sur YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Mais pourquoi voudrait-on désactiver le HDR, me diriez-vous. On en revient alors à notre support encore médiocre de la technologie par Windows.

L’OS de Microsoft a été pensé pour le SDR (plage dynamique standard) ainsi que l’espace de couleurs sRGB. Visualiser des contenus SDR alors que le HDR est activé sur Windows est une expérience visuelle souvent décevante : les couleurs sont parfois peu naturelles et on observe souvent des imprécisions colorimétriques (souvent inhérente à l’écran même).

Le problème a largement été documenté par Simon Baker, créateur du site britannique TFT Central, qui conseille encore maintenant de n’activer le HDR que pour les contenus HDR. Microsoft semble répondre directement au problème avec cette nouvelle option, qui permettra en quelques économies d’énergie et d’autonomie pour les PC portables.

Et il y a fort à parier qu’elle débarque aussi pour les applications alors que la section « Fonctionnalité de l’écran » mentionne désormais les apps et jeux vidéo.