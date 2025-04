Microsoft veut vous inciter à passer sur Windows 11 24H2 en rendant les anciennes versions moins sécurisées

Rendre volontairement moins sécurisées les anciennes versions de Windows 11… pour pousser les utilisateurs à adopter plus vite, et en plus grand nombre, un certain Windows 11 24H2. C’est désormais l’approche de Microsoft.

Microsoft adopte une méthode radicale pour doper l’adoption de Window 11 24H2 // Source : Microsoft

Microsoft ne lésine plus, et adopte à présent une politique de mise à jour radicale. Pour pousser les utilisateurs de Windows 11 à installer plus vite, et à plus grande échelle, les dernières versions de son système d’exploitation, la firme assume désormais d’en rendre moins sécurisées les anciennes moutures.

C’est ce que l’on apprend d’une note de blog publiée par Microsoft. La firme y explique retirer désormais certaines fonctions de sécurité importantes sur les anciennes versions de Windows 11… de manière à encourager l’adoption de Windows 11 24H2 et des versions ultérieures de l’OS.

Les anciennes versions de Windows 11 désormais moins sécurisées…

Dans le détail, cette stratégie passe notamment par la suppression de l’enclave VBS (Virutalization-based Security) sur Windows 11 23H2 et 22H2, mais aussi sur Windows Server 2022, et les versions antérieures du système.

Cette enclave est pourtant une fonctionnalité de sécurité essentielle, dont Microsoft a vanté les mérites à de multiples reprises ces derniers mois. Déployée pour la première fois en juillet l’année dernière sur Windows 11, cette dernière vise à améliorer la sécurité de la mémoire des applications en créant des niveaux de confiance virtuels (VTL), et ce à l’intérieur d’un environnement d’exécution de confiance (TEE).

Source : Neowin

À défaut d’être infaillible (Microsoft a par exemple dû combler la faille CVE-2025-21370 qui l’affectait en janvier), l’enclave VBS demeure une fonction de sécurité centrale. Elle est pourtant supprimée sans autre forme de procès des anciennes versions de Windows 11 et Windows Server.

Microsoft ne fournit pas de justifications précises quant à cette décision, note Neowin, mais le message est clair : la firme souhaite encourager de manière toujours plus frontale l’installation des dernières moutures de Windows. Quitte à confronter, en pleine connaissance de cause, certains utilisateurs à d’éventuels problèmes de sécurité.